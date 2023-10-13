skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Причины временного недержания

Причина

Примечания

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Каловый завал

Механизмы развития могут включать механические повреждения мочевого пузыря и уретры.

Заболевания как правило дебютируют императивным позывом к мочеиспусканию или недержанием мочи вследствие переполнения мочевого пузыря, обычно сопровождающееся чрезмерным уплотнением каловых масс.

Заболевания мочеполовой системы

Атрофический уретрит

Атрофический вагинит

Истончение эпителия и подслизистой оболочки уретры и влагалища может вызвать местное раздражение и уменьшать сопротивление уретры, длину и максимальное уретральное давление закрытия с нарушением барьера слизистой.

Эти нарушения обычно проявляются императивным позывом к мочеиспусканию, а иногда жжением при мочеиспускании.

Мочеповые камни

Инородные тела

Раздражение мочевого пузыря провоцирует спазм.

Инфекции мочевыводящих путей

Только симптоматические инфекции мочевыводящих путей вызывают недержание.

Из-за дизурии и императивного позыва к мочеиспусканию, пациент может не успеть дойти до туалета до мочеиспускания.

Нейропсихиатрические расстройства

Делирий

Депрессия

Психоз

Нарушено ощущение необходимости мочеиспускания или способность к нему.

Ограниченная подвижность

Слабость

Травма

Физические ограничения

Затруднение доступа к туалету.

Системные заболевания

Избыточное выделение мочи вследствие различных заболеваний (например, несахарный диабет, сахарный диабет)

Может вызывать учащенное мочеиспускание, императивные позывы и никтурию.

Лекарственные препараты

Алкоголь

Алкоголь вызывает диуретический эффект и может вызывать седацию, делирий или неподвижность, что может приводить к функциональному недержанию.

Кофеин (например, кофе, чай, кока-кола и некоторые другие безалкогольные напитки, какао, шоколад и энергетические напитки)

Образование мочи и мочеиспускание повышены, что приводит к полиурии, учащенному мочеиспусканию, императивным позывам и никтурии.

Блокаторы альфа-адренорецепторов (например, алфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин, теразозин)

Мышца шейки мочевого пузыря у женщин или гладкая мускулатура простаты у мужчин расслаблена, иногда приводя к недержанию мочи при напряжении.

Антихолинергические препараты (например, антигистаминные препараты, антипсихотики, бензотропин, трициклические антидепрессанты)

Сократимость мочевого пузыря может нарушаться, иногда вызывая задержку мочи и недержание вследствие переполнения мочевого пузыря.

Эти препараты также могут вызывать делирий, констипацию и уплотнение каловых масс.

Блокаторы кальциевых каналов (например, дилтиазем, нифедипин, верапамил)

Сократимость детрузора снижена, что иногда вызывает задержку мочи и недержание вследствие переполнения мочевого пузыря, никтурию из-за периферических отеков, констипацию и уплотнение каловых масс.

Диуретики (например, буметанид, фуросемид, [не тиазидные])

Образование мочи и мочеиспускание повышены, что приводит к полиурии, учащенному мочеиспусканию, императивным позывам и никтурии.

Гормональная терапия (системные препараты эстрогена/прогестерона)

Коллаген рассасывается из парауретральной соединительной ткани, вызывая неэффективное закрытие уретры.

Мизопростол

Мизопростол способствует расслаблению уретры и таким образом вызывает недержание мочи при напряжении.

Опиоиды

Опиоиды вызывают задержку мочи, констипацию, уплотнение каловых масс, седацию и делирий.

Психоактивные препараты (например, антипсихотики, бензодиазепины, седативные снотворные, трициклические антидепрессанты)

Чувство необходимости помочиться притуплено, а ловкость рук и подвижность снижены.

Эти лекарственные препараты могут вызывать делирий.

По этим темам