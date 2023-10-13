Причины временного недержания
Причина
Примечания
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Механизмы развития могут включать механические повреждения мочевого пузыря и уретры.
Заболевания как правило дебютируют императивным позывом к мочеиспусканию или недержанием мочи вследствие переполнения мочевого пузыря, обычно сопровождающееся чрезмерным уплотнением каловых масс.
Заболевания мочеполовой системы
Атрофический уретрит
Атрофический вагинит
Истончение эпителия и подслизистой оболочки уретры и влагалища может вызвать местное раздражение и уменьшать сопротивление уретры, длину и максимальное уретральное давление закрытия с нарушением барьера слизистой.
Эти нарушения обычно проявляются императивным позывом к мочеиспусканию, а иногда жжением при мочеиспускании.
Инородные тела
Раздражение мочевого пузыря провоцирует спазм.
Только симптоматические инфекции мочевыводящих путей вызывают недержание.
Из-за дизурии и императивного позыва к мочеиспусканию, пациент может не успеть дойти до туалета до мочеиспускания.
Нейропсихиатрические расстройства
Нарушено ощущение необходимости мочеиспускания или способность к нему.
Ограниченная подвижность
Слабость
Травма
Физические ограничения
Затруднение доступа к туалету.
Системные заболевания
Избыточное выделение мочи вследствие различных заболеваний (например, несахарный диабет, сахарный диабет)
Может вызывать учащенное мочеиспускание, императивные позывы и никтурию.
Лекарственные препараты
Алкоголь вызывает диуретический эффект и может вызывать седацию, делирий или неподвижность, что может приводить к функциональному недержанию.
Кофеин (например, кофе, чай, кока-кола и некоторые другие безалкогольные напитки, какао, шоколад и энергетические напитки)
Образование мочи и мочеиспускание повышены, что приводит к полиурии, учащенному мочеиспусканию, императивным позывам и никтурии.
Блокаторы альфа-адренорецепторов (например, алфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин, теразозин)
Мышца шейки мочевого пузыря у женщин или гладкая мускулатура простаты у мужчин расслаблена, иногда приводя к недержанию мочи при напряжении.
Антихолинергические препараты (например, антигистаминные препараты, антипсихотики, бензотропин, трициклические антидепрессанты)
Сократимость мочевого пузыря может нарушаться, иногда вызывая задержку мочи и недержание вследствие переполнения мочевого пузыря.
Эти препараты также могут вызывать делирий, констипацию и уплотнение каловых масс.
Блокаторы кальциевых каналов (например, дилтиазем, нифедипин, верапамил)
Сократимость детрузора снижена, что иногда вызывает задержку мочи и недержание вследствие переполнения мочевого пузыря, никтурию из-за периферических отеков, констипацию и уплотнение каловых масс.
Диуретики (например, буметанид, фуросемид, [не тиазидные])
Образование мочи и мочеиспускание повышены, что приводит к полиурии, учащенному мочеиспусканию, императивным позывам и никтурии.
Гормональная терапия (системные препараты эстрогена/прогестерона)
Коллаген рассасывается из парауретральной соединительной ткани, вызывая неэффективное закрытие уретры.
Мизопростол
Мизопростол способствует расслаблению уретры и таким образом вызывает недержание мочи при напряжении.
Опиоиды вызывают задержку мочи, констипацию, уплотнение каловых масс, седацию и делирий.
Психоактивные препараты (например, антипсихотики, бензодиазепины, седативные снотворные, трициклические антидепрессанты)
Чувство необходимости помочиться притуплено, а ловкость рук и подвижность снижены.
Эти лекарственные препараты могут вызывать делирий.