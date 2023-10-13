Причины возникновения тиннитуса
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Субъективный тиннитус*
Акустическая травма (нейросенсорная тугоухость, возникающая вследствие поражения звуковой волной)
Указание в анамнезе на особенности профессии пациента, снижение слуха
Аудиограмма
Установленное воздействие повышенного давления воздуха или воды в анамнезе
Аудиограмма
Опухоли ЦНС (акустическая неврома, менингиома), а так же поражения ЦНС, в тч при рассеянном склерозе или париличе
Односторонний тинитус, а так же часто снижение слуха
Иногда другие неврологические расстройства
МРТ с контрастированием гадолинием
Аудиограмма
Лекарственные средства (салицилаты, аминогликозиды, петлевые диуретики, некоторые препараты, применяемы при химиотерапии, включая цисплатин)
Возникновение двустороннего тинитуса совпадает с применением лекарственного средства
Исключая при приеме салицилатов, так же может возникать снижение слуха
Аминогликозиды так же могут вызывать двусторонний вестибулярные нарушщения (головокружение, нарушение ориентации в пространстве)
Аудиограмма
Дисфункция слуховой трубы
Снижение слуха в течение длительного времени, затруднение при выравнивании давления во время полета или при других условиях, сопровождающихся изменением давления
Выраженная аллергия может ухудшить симпотмы
Одностороннее или бвустороннее (часто одно ухо страдает сильнее, чем другое)
Тимпанометрия
Аудиограмма
Инфекции (при среднем отите, либиринтите, менингите, нейросифилисе)
Инфеции в анамнезе
Только клиническое обследование
В некоторых случаях дополнительные исследования для подтверждения диагноза (например, бактериологическое исследование цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) на менингит)
Аудиограмма
Епизодическое односторонее снижение слуха, тинитус, заложенность уха, выраженное головокружение
Типично перемежающееся или постоянное снижение слуховосприятия на низких частотах
Аудиограмма
Примение МРТ исследования с гадолиниевым усилением для определения односторонней нейросенсорной тугоухости, а так же для исключения вестибулярной шванномы
Обтурация наружного слухового прохода (серная пробка, инородное тело, наружный отит)
Обнаружение патологии во время отоскопического исследования, включая отделяемое при наружном отите
Только клиническое обследование
Пресбиакузис (старческая глухота)
Прогрессивное снижение слуха, часто имеющее наслелственный характер
Аудиограмма
Объективный тиннитус†
Артериовенозные мальформации твердной мозгово оболочки
Односторонний, постоянный, пульсирующий тиннитус
Обычно отстутствуют другие симптомы
Больные жалуются на "шум в голове"
При осмотре необходимо исследовать шепотную речь
КТ, МР или обычная ангиография
Миоклонус (мышц мягкого неба, стременной мышцы, мышцы напрягающей барабанную перепонку)
Периодически возникающие "щелчкообразные" звуки или "звук работающего механического прибора"
Возможно также наличие другой неврологической симптоматики (в тч при рассеянном склерозе)
МРТ
Тимпанометрия
Турбулентный ток крови по сонной артерии или яремной вене
Выявление "шума тока крови по венам" в области шеи
Возможно исчезновение шума тока крови при пережатии яремной вены или ротации головы
Иногда только клиническое обследование
Иногда КТ-венография и КТ-ангиография
Опухоли сосудов среднего уха (tympanicum, glomus jugulare)
Односторонний, постоянный, пульсирующий тинитус
Иногда шум при аускультации
Опухоли в области барабанной полости обычно имеют вид ярко-красного пульсирующего образования, бледнеющего при пневматоскопии
Компьютерная томография
МРТ
Ангиография (данное исследование обычно проводится на этапе подготовки к операции)
Аудиограмма
*Обычно постоянный звук, сопровождающийся некоторым снижнением слуха. Всем пациентам с субъективным шумом в ушах необходимо проводить аудиометрию.
† Наиболее типичен перемежающийся или пульсирующий характер шума.
ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; TM = барабанная перепонка; URI = инфекция верхних дыхательных путей.