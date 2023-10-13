*Обычно постоянный звук, сопровождающийся некоторым снижнением слуха. Всем пациентам с субъективным шумом в ушах необходимо проводить аудиометрию. † Наиболее типичен перемежающийся или пульсирующий характер шума. ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; TM = барабанная перепонка; URI = инфекция верхних дыхательных путей.