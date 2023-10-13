Причины вагинального кровотечения у маленьких девочек
Возрастная группа
Причины
Младенцы
Трансплацентарная стимуляция в утробе матери эстрогенами (является причиной незначительных кровотечений в первые 2 недели жизни)
Дети более старшего возраста
Инородное тело во влагалище
Преждевременное половое созревание с преждевременной менструацией
Эктропион
Склеротический лишай
Выпадение уретры
Гемангиома
Физическая травма (в том числе в результате сексуального насилия)
Опухоли (например, гроздьевидная саркома, опухоли энтодермального синуса)