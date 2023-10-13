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Причины вагинального кровотечения у маленьких девочек

Возрастная группа

Причины

Младенцы

Трансплацентарная стимуляция в утробе матери эстрогенами (является причиной незначительных кровотечений в первые 2 недели жизни)

Дети более старшего возраста

Вагинит

Инородное тело во влагалище

Преждевременное половое созревание с преждевременной менструацией

Эктропион

Склеротический лишай

Выпадение уретры

Гемангиома

Физическая травма (в том числе в результате сексуального насилия)

Опухоли (например, гроздьевидная саркома, опухоли энтодермального синуса)

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