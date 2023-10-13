Причины бинокулярной диплопии
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Заболевания, влияющие на черепные нервы, иннервирующие экстраокулярные мышцы (наличие боли зависит от причины)
Заболевания ЦНС, вовлекающие мост или средний мозг
Пожилой возраст, факторы риска (гипертензия атеросклероз, диабет)
Иногда межъядерная офтальмоплегия или другие неврологические дефициты
Боль отсутствует
МРТ
Сдавливающее поражение (например, аневризма, опухоль)
Частый симптом – боль (внезапная в случае разрыва аневризмы) и прочие неврологические дефекты
Немедленное проведение КТ или МРТ
Идиопатические причины (чаще всего связанные с нарушением микроциркуляции)
Отсутствие других симптомов
Проверка на наличие прочих дефектов, симптомов
Для изолированной диплопии – ожидание спонтанного разрешения
Если спонтанное разрешение не наступило в течение нескольких недель – КТ или МРТ
Воспалительные или инфекционные заболевания (синуситы, абсцессы, тромбоз кавернозного синуса)
Постоянная боль
В некоторых случаях лихорадка, общая симптоматика, изменения в лицевой чувствительности, экзофтальм
КТ или МРТ
Злоупотребление алкоголем в анамнезе, атаксия, спутанность сознания
Клинический диагноз
Механическое препятствие движению глазного яблока (часто представляет собой боль)
Болезнь Грейвса (инфильтративная офтальмопатия, обычно ассоциированная с гипертиреозом)
Местные симптомы: боль в глазу, экзофтальм, слезотечение, сухость глаз, раздражение, светобоязнь, слабость глазных мышц, приводящая к диплопии, снижение зрения из-за компрессии глазного нерва
Системные симптомы: пальпитация, тревожность, повышение аппетита, потеря веса, бессонница, зоб, узловатый муциноз кожи
В некоторых случаях глазные симптомы предшествуют системным
Исследование функции щитовидной железы
Окулярный миозит
Постоянные болевые ощущения, усиливающиеся при движениях глазного яблока, экзофтальм, в некоторых случаях инъекция глазного яблока
МРТ
Травма (перелом, гематома)
Внешние признаки травмы, анамнез
КТ или МРТ
Опухоли (основания черепа, пазух, орбиты)
Частый симптом – боль, не зависящая от движения глазного яблока, односторонний экзофтальм, в некоторых случаях – другая неврологическая симптоматика
КТ или МРТ
Нарушения нервно-мышечной передачи (как правило, боль отсутствует)
Иногда перед желудочно-кишечными симптомами
Нисходящая слабость, другие дисфункции черепных нервов, расширенные зрачки, нормальная чувствительность
Исследование сыворотки крови и кала на токсины
Вариант синдрома Гийена–Барре (синдром Миллера–Фишера)
Атаксия, сниженные рефлексы
Люмбальная пункция
Интермиттирующие, мигрирующие неврологические симптомы, включая парестезию или слабость конечностей, нарушение зрения, дисфункция мочевого пузыря
Иногда межъядерная офтальмоплегия
МРТ головного и спинного мозга
Перемежающаяся диплопия, часто сопровождающаяся птозом, бульбарные симптомы, прогрессирующая слабость
Тест со льдом на глаза, электромиограмма (ЭМГ) одиночного мышечного волокна, анализ на антитела к ацетилхолиновому рецептору