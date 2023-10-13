Причины бактериального менингита по маршрутизации
Способ введения
Бактерии
Наличие инфекции внутри или вокруг головы (например, синусит, отит, мастоидит), иногда с подтеканием спинномозговой жидкости
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Анаэробные и микроаэрофильные стрептококки
Bacteroides spp
Staphylococcus aureus
Проникающие ранения головы
S. aureus
Повреждения кожи (например, инфекции кожи, абсцессы, пролежни, большие ожоги)
S. aureus
Зараженный шунт
S. epidermidis
Нейрохирургические процедуры
Грамотрицательные бактерии (например, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Escherichia coli)