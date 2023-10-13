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Причины бактериального менингита по маршрутизации

Способ введения

Бактерии

Наличие инфекции внутри или вокруг головы (например, синусит, отит, мастоидит), иногда с подтеканием спинномозговой жидкости

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Анаэробные и микроаэрофильные стрептококки

Bacteroides spp

Staphylococcus aureus

Проникающие ранения головы

S. aureus

Повреждения кожи (например, инфекции кожи, абсцессы, пролежни, большие ожоги)

S. aureus

Зараженный шунт

S. epidermidis

Нейрохирургические процедуры

Грамотрицательные бактерии (например, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Escherichia coli)

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