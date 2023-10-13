Причины анизокории
Причина
Проявления
Тонический зрачок Эйди (идиопатическое нарушение сокращения зрачка)
Зрачки реагируют на аккомодацию больше, чем на изменение освещения, замедленное расширение зрачка после сокращения
Зрачок Аргилла Робертсона (вследствие сифилиса)
Зрачки реагируют на аккомодацию больше, чем на изменение освещения, позволяет предположить наличие сифилиса
Врожденные дефекты радужки
Ассоциированные аномалии органа зрения, хромосомные болезни, врожденные неофтальмологические дефекты, хронические заболевания
Лекарственные средства (например, скополаминовый пластырь, кокаин, пилокарпин, спреи и ошейники для домашних животных от блох, органофосфаты, ипратропий в аэрозоли при попадании в глаз, циклоплегики, мидриатики, капли с клонидином или апраклонидином)
Употребление в анамнезе
Синдром Horner (врожденный, травматический, послеоперационный, развивающийся вследствие мигреней или опухолей легких)
Птоз, миоз, ангидроз, замедленное расширение зрачка после сокращения, симптомы первичного заболевания
Послеоперационная дисфункция радужки или других участков зрительной системы
Внутриглазное хирургическое вмешательство в анамнезе
Физиологическая анизокория
Хронические заболевания, отсутствие прочих симптомов, разница между зрачками не превышает (<) 1 мм (чаще всего < 0,4мм), нормальная реакция на свет
Паралич третьего черепного нерва (аневризма, опухоль)
Затрудненные движения глазного яблока, птоз
Травматический мидриаз
Текущая травма, травма в анамнезе