Причины аллергического контактного дерматита
Причина
Примеры
Химикаты, используемые в производстве обуви и одежды
В частности, средства, используемые при обработке кожи и резины, дубильные вещества в обуви, отвердители резины и антиоксиданты в одежде (например, перчатках, обуви, нижнем белье), формальдегид в малосминаемой отделке, инсектицидные спреи
Косметика
Средства для удаления волос, лак для ногтей, дезодорант
Красители
Парафенилендиамины (краски для волос и текстильные красители)
Ароматизаторы
Различные соединения
Повсеместные туалетные принадлежности, мыло и ароматизированные бытовые товары
Промышленные реагенты
Многие соединения, в том числе акриловые мономеры, эпоксидные соединения, кубовые красители, отвердители резины и формальдегиды (в пластмассах и клеях)
Составляющие медицинских препаратов местного применения
Антибиотики (например, бацитрацин, неомицин)
Антигистаминные препараты (например, дифенгидрамин)
Обезболевающие препараты (например, бензокаин)
Антисептики (например, тимеросал, гексахлорофен)
Стабилизаторы (например, этилендиамин и его производные)
Латекс
Латексные перчатки, презервативы, катетеры, воздушные шары
Металлические соединения
Никель
Хроматы
Кобальт
Ртуть
Многочисленные воздействия, связанные с работой
Личные вещи (например, пряжки ремня и часов, ювелирные изделия)
Растения
Ядовитый плющ, дуб и сумах; примула; скорлупа кешью; кожура манго