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Причины аллергического контактного дерматита

Причина

Примеры

Химикаты, используемые в производстве обуви и одежды

В частности, средства, используемые при обработке кожи и резины, дубильные вещества в обуви, отвердители резины и антиоксиданты в одежде (например, перчатках, обуви, нижнем белье), формальдегид в малосминаемой отделке, инсектицидные спреи

Косметика

Средства для удаления волос, лак для ногтей, дезодорант

Красители

Парафенилендиамины (краски для волос и текстильные красители)

Ароматизаторы

Различные соединения

Повсеместные туалетные принадлежности, мыло и ароматизированные бытовые товары

Промышленные реагенты

Многие соединения, в том числе акриловые мономеры, эпоксидные соединения, кубовые красители, отвердители резины и формальдегиды (в пластмассах и клеях)

Составляющие медицинских препаратов местного применения

Антибиотики (например, бацитрацин, неомицин)

Антигистаминные препараты (например, дифенгидрамин)

Обезболевающие препараты (например, бензокаин)

Антисептики (например, тимеросал, гексахлорофен)

Стабилизаторы (например, этилендиамин и его производные)

Латекс

Латексные перчатки, презервативы, катетеры, воздушные шары

Металлические соединения

Никель

Хроматы

Кобальт

Ртуть

Многочисленные воздействия, связанные с работой

Личные вещи (например, пряжки ремня и часов, ювелирные изделия)

Растения

Ядовитый плющ, дуб и сумах; примула; скорлупа кешью; кожура манго

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