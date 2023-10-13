Приобретенные причины тромбоэмболии
Состояние
Примечания
Аутоиммунное заболевание с повышенным риском венозных или артериальных тромбов и осложнений беременности из-за присутствия антифосфолипидных антител.
Увеличивает риск артериальных тромбов
Риск выше у пациентов с предшествующим стенозом
Когда атеросклеротические бляшки разрушаются, они выделяют или высвобождают тканевый фактор свертывания крови, активируют свертывание, стимулируют местную адгезию и агрегацию тромбоцитов и вызывают тромбоз
Рак (поджелудочной железы, желудка, легких, молочной железы, простаты, толстой кишки, промиелоцитарный лейкоз)
Может активировать коагуляцию путем экспрессии и воздействия тканевого фактора на поверхности мембран, путем секреции протеазы, активирующей фактор X, или с помощью обеих механизмов.
Связана с выработкой антител, направленных против комплексов гепарин-тромбоцитарный фактор 4, которые активируют тромбоциты, что приводит к тромбоцитопении потребления и венозному или артериальному тромбозу.
Возможная причина приступа
Из-за дефицита фолиевой кислоты, витамина B12 или витамина B6 или мутаций в генах, кодирующих цистатионин-бета-синтазу (гомоцистинурия) или метилентетрагидрофолатредуктазу.
При серьезных инфекциях (например, сепсисе)
Увеличивает риск венозной тромбоэмболии
Увеличивает экспрессию и воздействие тканевого фактора в моноцитах и макрофагах
Уменьшает образование активированного протеина C
Увеличивает уровни фактора VIII
Пероральные контрацептивы, содержащие эстроген
Низкий абсолютный риск (3–9/10 000) венозного тромбоза, но выше, чем у небеременных, не использующих препарат (1–5/10 000).
Чаще встречается у пациентов с генетическими аномалиями, предрасполагающими к венозной тромбоэмболии, а также у курящих пациентов или у пациентов ≥ 35 лет.
Повреждение тканей
Вследствие травмы или хирургического вмешательства
Венозный застой
Из-за хирургического вмешательства, ортопедической или паралитической иммобилизации, сердечной недостаточности, беременности, постельного режима, путешествий или ожирения