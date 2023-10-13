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Приобретенные причины тромбоэмболии

Состояние

Примечания

Антифосфолипидный синдром

Аутоиммунное заболевание с повышенным риском венозных или артериальных тромбов и осложнений беременности из-за присутствия антифосфолипидных антител.

Атеросклероз

Увеличивает риск артериальных тромбов

Риск выше у пациентов с предшествующим стенозом

Когда атеросклеротические бляшки разрушаются, они выделяют или высвобождают тканевый фактор свертывания крови, активируют свертывание, стимулируют местную адгезию и агрегацию тромбоцитов и вызывают тромбоз

Рак (поджелудочной железы, желудка, легких, молочной железы, простаты, толстой кишки, промиелоцитарный лейкоз)

Может активировать коагуляцию путем экспрессии и воздействия тканевого фактора на поверхности мембран, путем секреции протеазы, активирующей фактор X, или с помощью обеих механизмов.

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения

Связана с выработкой антител, направленных против комплексов гепарин-тромбоцитарный фактор 4, которые активируют тромбоциты, что приводит к тромбоцитопении потребления и венозному или артериальному тромбозу.

Гипергомоцистеинемия

Возможная причина приступа

Из-за дефицита фолиевой кислоты, витамина B12 или витамина B6 или мутаций в генах, кодирующих цистатионин-бета-синтазу (гомоцистинурия) или метилентетрагидрофолатредуктазу.

При серьезных инфекциях (например, сепсисе)

Увеличивает риск венозной тромбоэмболии

Увеличивает экспрессию и воздействие тканевого фактора в моноцитах и макрофагах

Уменьшает образование активированного протеина C

Увеличивает уровни фактора VIII

Пероральные контрацептивы, содержащие эстроген

Низкий абсолютный риск (3–9/10 000) венозного тромбоза, но выше, чем у небеременных, не использующих препарат (1–5/10 000).

Чаще встречается у пациентов с генетическими аномалиями, предрасполагающими к венозной тромбоэмболии, а также у курящих пациентов или у пациентов 35 лет.

Повреждение тканей

Вследствие травмы или хирургического вмешательства

Венозный застой

Из-за хирургического вмешательства, ортопедической или паралитической иммобилизации, сердечной недостаточности, беременности, постельного режима, путешествий или ожирения

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