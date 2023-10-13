Примеры низкосортных и высококачественных взрывчатых веществ
Низкосортные взрывчатые вещества
Порошок черного цвета (оригинальный порох, также в фейерверках, много самодельных бомб)
Нитроцеллюлоза (бездымный порох)
Твердое ракетное топливо (в большинстве случаев)
Высококачественные взрывчатые вещества
Нитрат аммония (NH4NO3)
Аматол 80/20 (NH4NO3 + ТНТ)
Аммонал (NH4NO3 + ТНТ + алюминий)
АСДТ (NH4NO3 + мазут)
Состав В (ТНТ + гексоген)
Состав С-4 (гексоген + пластификатор)
Нитроглицерин (взрывной компонент динамита)
ТЭН (пентаэритрита тетранитрат)
Пикриновая кислота
Гексоген (циклотриметилентринитрамин)
ТНТ (тринитротолуол)