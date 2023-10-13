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Примеры низкосортных и высококачественных взрывчатых веществ

Низкосортные взрывчатые вещества

Порошок черного цвета (оригинальный порох, также в фейерверках, много самодельных бомб)

Нитроцеллюлоза (бездымный порох)

Твердое ракетное топливо (в большинстве случаев)

Высококачественные взрывчатые вещества

Нитрат аммония (NH4NO3)

Аматол 80/20 (NH4NO3 + ТНТ)

Аммонал (NH4NO3 + ТНТ + алюминий)

АСДТ (NH4NO3 + мазут)

Состав В (ТНТ + гексоген)

Состав С-4 (гексоген + пластификатор)

Нитроглицерин (взрывной компонент динамита)

ТЭН (пентаэритрита тетранитрат)

Пикриновая кислота

Гексоген (циклотриметилентринитрамин)

ТНТ (тринитротолуол)

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