Примеры кодов кардиостимулятора*
I
II
III
Внутривенно
V
Стимулируемая камера
Детектируемая камера
Способ ответа на воспринимаемые события
Частотная адаптация
Стимуляция из нескольких мест
A = Предсердие
A = Предсердие
О = Отсутствие ответной реакции аппарата на детектированные события
О = Отсутствие частотной адаптации
О = Отсутствие ответной реакции аппарата на детектированные события
V = Желудочек
V=Желудочек
I=Ингибирование стимулятора в ответ на детектированный сигнал
A = Предсердие
D=Обе камеры
D=Обе камеры
T=Триггерная функция осуществляется посредством стимуляции желудочков одновременно с детектированным сигналом
R = Модулированная частота
V=Желудочек
D = двойной ответ на воспринимаемый сигнал (обе камеры): события, детектированные желудочковым каналом ингибируют стимуляцию желудочков, а события детектированные в предсердиях, стимулируют желудочки
D=Обе камеры
* Код кардиостимулятора определяется 3–5 буквами (здесь определяется позициями I–V). Любая из букв может использоваться для каждой конкретной позиции. Например, в позиции I буквенный код может быть A, V или D. В позиции III буквенный код может быть O, I, T или D и т.д.