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Примеры кодов кардиостимулятора*

I

II

III

Внутривенно

V

Стимулируемая камера

Детектируемая камера

Способ ответа на воспринимаемые события

Частотная адаптация

Стимуляция из нескольких мест

A = Предсердие

A = Предсердие

О = Отсутствие ответной реакции аппарата на детектированные события

О = Отсутствие частотной адаптации

О = Отсутствие ответной реакции аппарата на детектированные события

V = Желудочек

V=Желудочек

I=Ингибирование стимулятора в ответ на детектированный сигнал

A = Предсердие

D=Обе камеры

D=Обе камеры

T=Триггерная функция осуществляется посредством стимуляции желудочков одновременно с детектированным сигналом

R = Модулированная частота

V=Желудочек

D = двойной ответ на воспринимаемый сигнал (обе камеры): события, детектированные желудочковым каналом ингибируют стимуляцию желудочков, а события детектированные в предсердиях, стимулируют желудочки

D=Обе камеры

* Код кардиостимулятора определяется 3–5 буквами (здесь определяется позициями I–V). Любая из букв может использоваться для каждой конкретной позиции. Например, в позиции I буквенный код может быть A, V или D. В позиции III буквенный код может быть O, I, T или D и т.д.

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