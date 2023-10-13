* Код кардиостимулятора определяется 3–5 буквами (здесь определяется позициями I–V). Любая из букв может использоваться для каждой конкретной позиции. Например, в позиции I буквенный код может быть A, V или D. В позиции III буквенный код может быть O, I, T или D и т.д.