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Примеры гиперчувствительного пневмонита

Пневмонит

Антиген

Источник

Сельское хозяйство

Багассоз

Термофильные актиномицеты

Заплесневелый сахарный тростник

Легкое мойщика сыра

Aspergillus clavatus

Penicillium casei

Заплесневелый сыр

Легкое рабочего кофейной промышленности

Пыль от кофейных зерен

Кофейные зерна

Легкое производителя компоста

Виды Aspergillus

Компост

Легкое фермера

Грибы, особенно рода Aspergillus

Термофильные актиномицеты

Растительный компост (заплесневевшее зерно, сено, силос)

Легкое рабочего грибной промышленности

Hypsizigus marmoreus

Термофильные актиномицеты

Грибной компост

Легкое

Виды Aspergillus

Термофильные актиномицеты

Заплесневевшее сено вокруг картофеля

Легкое рабочего табачной плантации

Виды Aspergillus

Scopulariopsis brevicaulis

Табачные плантации

Легкое рабочего виноградной плантации

Botrytis cinerea

Заплесневевший виноград

Вода

Легкое рабочего горячих трубопроводов

Виды Cladosporium

Mycobacterium avium complex

Зараженные испарения и плесень на трубах

Легкое рабочего увлажняющих установок

Виды грибов Aureobasidium

Candida albicans

Термофильные актиномицеты

Зараженная вода в увлажняющих установках и кондиционерах

Легкое любителя сауны

Виды грибов Aureobasidium

Зараженная вода в сауне

Легкое рабочего канализационного коллектора

Виды Cephalosporium

Загрязненные сточные воды

Птицы

Легкое птицевода

Попугай, голубь, курица, индейка, белки утки

Помет или перья

Животные

Легкое любителя рыбы

Неизвестно

Корм для рыбы

Легкое производителя корма для рыбы

Пыль корма для рыбы

Пыль корма для рыбы

Легкое скорняка

Пыль меха животных

Шкуры животных

Гиперчувствительный пневмонит работника лаборатории

Белки грызунов

Моча и мех самцов крыс

Легкое хранителя мумий

Неизвестно

Ткань, в которую заворачивают мумию

Легкое пациента, употребляющего высушенный гипофиз

Животные белки

Гетерологичный (бычий, свиной) высушенный гипофиз

Легкое рабочего колбасной промышленности

Penicillium nalgiovense

Сухая колбасная плесень

Зерно

Легкое рабочего солодовой промышленности

Виды Aspergillus

Заплесневевший ячмень

Легкое мельника

Sitophilus granarius (амбарный долгоносик)

Пшеничная мука, зараженная долгоносиком

Строительство и деревообработка

Секвойоз

Виды грибов Aureobasidium

Graphium spp

Опилки красного дерева

Болезнь кровельщика соломенных крыш

Saccharomonospora viridis

Сухая трава и листья

Болезнь работника с древесиной

Виды Penicillium

Древесина дуба и клена

Болезнь резчика по дереву

Rhizopus spp

Mucor spp

Зараженные древесные опилки

Легкое деревообработчика

Виды Alternaria

Bacillus subtilis

Пыль дуба, кедра, сосны, ели и красного дерева

Промышленность

Легкое работника химической промышленности

Изоцианаты

Полиуретановая пена, лаки

Легкое работника с детергентами

Bacillus subtilis

B. subtilisСенная палочка в детергенте

Легкое опылителя виноградников

Сульфат меди

Использование сульфата меди

Другое

Биссиноз ("коричневое легкое")

Мелкая пыль (возможно, связанная с эндотоксинами)

Хлопковая, льняная и пеньковая пыль

Ликопердоноз

Споры дождевиков (Lycoperdon)

Альтернативная медицина или рекреационное использование (дождевики вместо галлюциногенных грибов)

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