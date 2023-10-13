Примеры гиперчувствительного пневмонита
Пневмонит
Антиген
Источник
Сельское хозяйство
Багассоз
Термофильные актиномицеты
Заплесневелый сахарный тростник
Легкое мойщика сыра
Aspergillus clavatus
Penicillium casei
Заплесневелый сыр
Легкое рабочего кофейной промышленности
Пыль от кофейных зерен
Кофейные зерна
Легкое производителя компоста
Виды Aspergillus
Компост
Легкое фермера
Грибы, особенно рода Aspergillus
Термофильные актиномицеты
Растительный компост (заплесневевшее зерно, сено, силос)
Легкое рабочего грибной промышленности
Hypsizigus marmoreus
Термофильные актиномицеты
Грибной компост
Легкое
Виды Aspergillus
Термофильные актиномицеты
Заплесневевшее сено вокруг картофеля
Легкое рабочего табачной плантации
Виды Aspergillus
Scopulariopsis brevicaulis
Табачные плантации
Легкое рабочего виноградной плантации
Botrytis cinerea
Заплесневевший виноград
Вода
Легкое рабочего горячих трубопроводов
Виды Cladosporium
Mycobacterium avium complex
Зараженные испарения и плесень на трубах
Легкое рабочего увлажняющих установок
Виды грибов Aureobasidium
Candida albicans
Термофильные актиномицеты
Зараженная вода в увлажняющих установках и кондиционерах
Легкое любителя сауны
Виды грибов Aureobasidium
Зараженная вода в сауне
Легкое рабочего канализационного коллектора
Виды Cephalosporium
Загрязненные сточные воды
Птицы
Легкое птицевода
Попугай, голубь, курица, индейка, белки утки
Помет или перья
Животные
Легкое любителя рыбы
Неизвестно
Корм для рыбы
Легкое производителя корма для рыбы
Пыль корма для рыбы
Пыль корма для рыбы
Легкое скорняка
Пыль меха животных
Шкуры животных
Гиперчувствительный пневмонит работника лаборатории
Белки грызунов
Моча и мех самцов крыс
Легкое хранителя мумий
Неизвестно
Ткань, в которую заворачивают мумию
Легкое пациента, употребляющего высушенный гипофиз
Животные белки
Гетерологичный (бычий, свиной) высушенный гипофиз
Легкое рабочего колбасной промышленности
Penicillium nalgiovense
Сухая колбасная плесень
Зерно
Легкое рабочего солодовой промышленности
Виды Aspergillus
Заплесневевший ячмень
Легкое мельника
Sitophilus granarius (амбарный долгоносик)
Пшеничная мука, зараженная долгоносиком
Строительство и деревообработка
Секвойоз
Виды грибов Aureobasidium
Graphium spp
Опилки красного дерева
Болезнь кровельщика соломенных крыш
Saccharomonospora viridis
Сухая трава и листья
Болезнь работника с древесиной
Виды Penicillium
Древесина дуба и клена
Болезнь резчика по дереву
Rhizopus spp
Mucor spp
Зараженные древесные опилки
Легкое деревообработчика
Виды Alternaria
Bacillus subtilis
Пыль дуба, кедра, сосны, ели и красного дерева
Промышленность
Легкое работника химической промышленности
Изоцианаты
Полиуретановая пена, лаки
Легкое работника с детергентами
Bacillus subtilis
B. subtilisСенная палочка в детергенте
Легкое опылителя виноградников
Сульфат меди
Использование сульфата меди
Другое
Биссиноз ("коричневое легкое")
Мелкая пыль (возможно, связанная с эндотоксинами)
Хлопковая, льняная и пеньковая пыль
Ликопердоноз
Споры дождевиков (Lycoperdon)
Альтернативная медицина или рекреационное использование (дождевики вместо галлюциногенных грибов)