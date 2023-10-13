Признаки, отличающие спортивное сердце от кардиомиопатии
Характеристика
Спортивное сердце
Кардиомиопатия
Толщина межжелудочковой перегородки*
У мужчин: < 13 мм
У женщин: < 11 мм
У мужчин: > 15 мм
У женщин: > 13 мм
Конечнодиастолический диаметр ЛЖ†
< 60 мм
> 70 мм
Диастолическая функция
Норма (отношение Е/А >1‡)
Отклонение (отношение Е/А <1)
Гипертрофия межжелудочковой перегородки
Симметричная
Асимметричная (при гипертрофической кардиомиопатии)
Семейный анамнез
Нет
Могут иметь место
Ответная реакция артериального давления на нагрузку
Норма
Норма или сниженная реакция систолического артериального давления
детренированность
Регрессия гипертрофии левого желудочка
Нет регрессии гипертрофии левого желудочка
* Значения А от 13 до 15 мм у мужчин и от 11 до 13 мм у женщин относятся к неопределенным.
† Значения А от 60 до 70 мм относятся к неопределенным.
‡ Отношение Е/А=отношение значений скоростей раннего и позднего пиков трансмитрального потока.