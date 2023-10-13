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Признаки жестокого обращения с пожилыми людьми

Параметр

Признак

Поведение

Закрытость пациента

Инфантилизация пациента его опекуном

Требование у попечителя предоставления подробной информации

Общий вид

Плохое санитарно-гигиеническое состояние (например, взъерошенный вид, нечистоплотность)

Неподобающая одежда

Кожа и слизистые оболочки

Недостаточный тургор кожи или другие признаки обезвоживания

Синяки, в частности, многочисленные ушибы на различных стадиях эволюции

Пролежни

Неухоженные и нелеченные кожные покровы

Голова и шея

Травматическая алопеция (отличающаяся от мужского или женского типа облысения)

Туловище

Ушибы (по их форме их следа можно предположить способ нанесения травм—например, с помощью предметов домашнего обихода, палки или ремня)

Область таза и промежность

Ректальное кровотечение

Вагинальное кровотечение

Пролежни

Инвазии

Конечности

Повреждения запястья или лодыжки, предполагающие использование ограничителей, или ожоги

Опорно-двигательный аппарат

Ранее не диагностированный перелом

Необъяснимая боль

Необъяснимые нарушения походки

Психическое и эмоциональное здоровье

Симптомы депрессии

Тревожность

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