Признаки жестокого обращения с пожилыми людьми
Параметр
Признак
Поведение
Закрытость пациента
Инфантилизация пациента его опекуном
Требование у попечителя предоставления подробной информации
Общий вид
Плохое санитарно-гигиеническое состояние (например, взъерошенный вид, нечистоплотность)
Неподобающая одежда
Кожа и слизистые оболочки
Недостаточный тургор кожи или другие признаки обезвоживания
Синяки, в частности, многочисленные ушибы на различных стадиях эволюции
Пролежни
Неухоженные и нелеченные кожные покровы
Голова и шея
Травматическая алопеция (отличающаяся от мужского или женского типа облысения)
Туловище
Ушибы (по их форме их следа можно предположить способ нанесения травм—например, с помощью предметов домашнего обихода, палки или ремня)
Область таза и промежность
Ректальное кровотечение
Вагинальное кровотечение
Пролежни
Инвазии
Конечности
Повреждения запястья или лодыжки, предполагающие использование ограничителей, или ожоги
Опорно-двигательный аппарат
Ранее не диагностированный перелом
Необъяснимая боль
Необъяснимые нарушения походки
Психическое и эмоциональное здоровье
Симптомы депрессии
Тревожность