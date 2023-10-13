Препараты, применяемые при реанимации у младенцев и детей*
Лекарственный препарат †
Дозы для детей
Примечания
Аденозин
0,1 мг/кг первоначально, затем 0,2 мг/кг × 2 (максимальная разовая доза 12 мг)
Внутривенный болюс, затем вливание.
Амиодарон
Для ФЖ/ЖТ без пульса: 5 мг/кг внутривенно болюсно в течение 2 минут
Для перфузии ЖТ: 5 мг/кг в течение 20-60 минут, можно повторить дважды до достижения максимальной дозы 15 мг/кг/день
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Атропин
0,02 мг/кг, повторять каждые 3-5 минут при необходимости, минимальная доза 0,1 мг
Минимальная доза составляет 0,1 мг.
Максимальная разовая доза составляет 0,5 мг.
Хлорид кальция
20 мг/кг
10% раствор содержит 100 мг/мл
Глюконат кальция
60-100 мг/кг
10% раствор содержит 100 мг/мл
Добутамин
2–5 мкг/кг/минуту при необходимости до 20 мкг/кг/мин
500 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 2000 мкг/мл.
Дофамин
2–5 мкг/кг/минута (при необходимости увеличивается до максимума в 20 мкг/кг/минута
400 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 1600 мкг/мл
Адреналин
Болюс: 0,01 мг/кг повторяют каждые 3-5 минут при необходимости
Инфузия: 0,1-1,0 мкг/кг/минуту
8 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 32 мкг/мл
Глюкоза
0,5-1 г/кг
Избегать высоких концентраций у младенцев и детей младшего возраста.
5% раствор декстрозы: 10–20 мл/кг.
10% раствор декстрозы: 5-10 мл/кг.
25% раствор декстрозы: 2-4 мл/кг.
Детям старшего возраста - в крупные вены.
Лидокаин
Ударная доза: 1 мг/кг, затем инфузия: 20–50 мкг/кг/минуту
Может использоваться вместо амиодарона при рефрактерной ЖТ/ФЖ
Магния сульфат
25-50 мг/кг каждые 2-5 минут максимум до 2 г
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Налоксон
0,1 мг/кг, если вес пациента < 20 кг или возраст < 5 лет
Повторять при необходимости.
Норадреналин
Инфузия: начинать с 0,05-0,1 мкг/кг/минуту (максимальная доза – 2 мкг/кг/минуту)
8 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 32 мкг/мл
Фенилэфрин
Инфузия: 0,1-0,5 мкг/кг/минуту
10 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 40 мкг/мл
Прокаинамид
15 мг/кг в течение 30-60 минут
Не рекомендуется при отсутствии пульса у детей.
Sodium bicarbonate
1 мЭкв/кг
Вливать медленно, только при адекватной вентиляции.
4,2% содержит 0,5 мЭкв/мл; 8,4% содержит 1 мЭкв/мл
*Показания и правила применения см. текст.
†Внутривенно или внутрикостно.
Д/В = декстроза в воде; ВСК= восстановление самостоятельного кровообращения; ФЖ = фибрилляция желудочков; ЖТ = желудочковая тахикардия.