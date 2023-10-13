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Препараты, применяемые при реанимации у младенцев и детей*

Лекарственный препарат †

Дозы для детей

Примечания

Аденозин

0,1 мг/кг первоначально, затем 0,2 мг/кг × 2 (максимальная разовая доза 12 мг)

Внутривенный болюс, затем вливание.

Амиодарон

Для ФЖ/ЖТ без пульса: 5 мг/кг внутривенно болюсно в течение 2 минут

Для перфузии ЖТ: 5 мг/кг в течение 20-60 минут, можно повторить дважды до достижения максимальной дозы 15 мг/кг/день

Атропин

0,02 мг/кг, повторять каждые 3-5 минут при необходимости, минимальная доза 0,1 мг

Минимальная доза составляет 0,1 мг.

Максимальная разовая доза составляет 0,5 мг.

Хлорид кальция

20 мг/кг

10% раствор содержит 100 мг/мл

Глюконат кальция

60-100 мг/кг

10% раствор содержит 100 мг/мл

Добутамин

2–5 мкг/кг/минуту при необходимости до 20 мкг/кг/мин

500 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 2000 мкг/мл.

Дофамин

2–5 мкг/кг/минута (при необходимости увеличивается до максимума в 20 мкг/кг/минута

400 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 1600 мкг/мл

Адреналин

Болюс: 0,01 мг/кг повторяют каждые 3-5 минут при необходимости

Инфузия: 0,1-1,0 мкг/кг/минуту

8 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 32 мкг/мл

Глюкоза

0,5-1 г/кг

Избегать высоких концентраций у младенцев и детей младшего возраста.

5% раствор декстрозы: 10–20 мл/кг.

10% раствор декстрозы: 5-10 мл/кг.

25% раствор декстрозы: 2-4 мл/кг.

Детям старшего возраста - в крупные вены.

Лидокаин

Ударная доза: 1 мг/кг, затем инфузия: 20–50 мкг/кг/минуту

Может использоваться вместо амиодарона при рефрактерной ЖТ/ФЖ

Магния сульфат

25-50 мг/кг каждые 2-5 минут максимум до 2 г

Налоксон

0,1 мг/кг, если вес пациента < 20 кг или возраст < 5 лет

Повторять при необходимости.

Норадреналин

Инфузия: начинать с 0,05-0,1 мкг/кг/минуту (максимальная доза – 2 мкг/кг/минуту)

8 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 32 мкг/мл

Фенилэфрин

Инфузия: 0,1-0,5 мкг/кг/минуту

10 мг развести в 250 мл 5% раствора декстрозы; в результате – 40 мкг/мл

Прокаинамид

15 мг/кг в течение 30-60 минут

Не рекомендуется при отсутствии пульса у детей.

Sodium bicarbonate

1 мЭкв/кг

Вливать медленно, только при адекватной вентиляции.

4,2% содержит 0,5 мЭкв/мл; 8,4% содержит 1 мЭкв/мл

*Показания и правила применения см. текст.

†Внутривенно или внутрикостно.

Д/В = декстроза в воде; ВСК= восстановление самостоятельного кровообращения; ФЖ = фибрилляция желудочков; ЖТ = желудочковая тахикардия.

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