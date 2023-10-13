Препараты, назначение которых сопряжено с высоким риском потенциально серьезных межлекарственных взаимодействий*
Механизм
Примеры
Узкий терапевтический диапазон†
Антиаритмические средства (например, хинидин)
Противоопухолевые препараты (метотрексат и др)
Дигоксин
Литий
Теофиллин
Варфарин
Интенсивный метаболизм печёночными ферментами
Алпразолам
Амитриптилин
Аторвастатин
Карбамазепин
Клозапин
Кортикостероиды
Циклоспорин
Диазепам
Ингибиторы протеазы ВИЧ
Имипрамин
Ловастатин
Мидазолам
Оланзапин
Фенитоин
Силденафил
Симвастатин
Такролимус
Тадалафил
Теофиллин
Триазолам
Варденафил
Варфарин
Ингибирование некоторых печёночных ферментов метаболизма‡
Апрепитант
Боцепревир
Циметидин
Ципрофлоксацин
Кларитромицин
Кобицистат
Кониваптан
Дилтиазем
Эритромицин
Флуконазол
Флуоксетин
Флувоксамин
Итраконазол
Кетоконазол
Пароксетин
Позаконазол
Ритонавир
Телапревир
Телитромицин
Верапамил
Вориконазол
Индукция некоторых печёночных ферментов
Барбитураты (например, фенобарбитал)
Бозентан
Карбамазепин
Эфавиренз
Фенитоин
Рифабутин
Рифампин
Зверобой пронзеннолистный
* Любой препарат, который будет использоваться одновременно с одним из этих препаратов, необходимо тщательно проверить на возможные взаимодействия.
†При отдельном использовании эти препараты могут иметь серьезные побочные эффекты. Совместное использование иного препарата,который увеличивает действие этих препаратов, еще больше увеличивает риск побочных эффектов. Дополнительную информацию о потенциальных межлекарственных взаимодействиях смотрите в достоверных источниках, например, на Drug.com - проверка взаимодействия лекарств (Drug Interaction Checker).
‡Ингибирование также может произойти после приема продуктов, содержащих грейпфрут.