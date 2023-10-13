* Любой препарат, который будет использоваться одновременно с одним из этих препаратов, необходимо тщательно проверить на возможные взаимодействия.

†При отдельном использовании эти препараты могут иметь серьезные побочные эффекты. Совместное использование иного препарата,который увеличивает действие этих препаратов, еще больше увеличивает риск побочных эффектов. Дополнительную информацию о потенциальных межлекарственных взаимодействиях смотрите в достоверных источниках, например, на Drug.com - проверка взаимодействия лекарств (Drug Interaction Checker).

‡Ингибирование также может произойти после приема продуктов, содержащих грейпфрут.