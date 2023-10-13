Препараты, используемые у людей пожилого возраста с осторожностью (на основе обновленных критериев Бира®, предложенных Американским обществом гериатрии [American Geriatrics Society] в 2019 г.)
Лекарственный препарат
Причина проявления осторожности
Аспирин для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и колоректального рака
Используют с осторожностью у пациентов ≥ 70 лет
Риск сильного кровотечения из-за аспирина заметно возрастает в пожилом возрасте.
Дабигатран
Pивароксабан
Следует использовать с осторожностью для лечения пациентов ≥ 75 лет с венозной тромбоэмболией (ВТЭ) или фибрилляцией предсердий
У пациентов ≥ 75 лет риск развития кровотечений выше, чем у варфарина
Прасугрел
Используют с осторожностью у пациентов ≥ 75 лет. Повышенный риск развития кровотечения; польза может компенсировать риск у людей пожилого возраста из группы наиболее высокого риска (например, после инфаркта миокарда или при сахарном диабете)
Нейролептики
Карбамазепин
Диуретики
Миртазапин
Окскарбазепин
Ингибиторы обратного захвата серотонин-норадреналина
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Трициклические антидепрессанты
Трамадол
Может ухудшить или вызвать синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, или гипонатриемию
Тщательный мониторинг уровня натрия в начале лечения или при изменении дозы
Декстрометорфан/хинидин
Ограниченная эффективность у пациентов с поведенческими симптомами деменции (не применяется при лечении псевдобульбарного аффекта)
Может увеличивать риск падений и проблем, связанных с клинически значимыми лекарственными взаимодействиями
Триметоприм/сульфаметоксазол
Следует использовать с осторожностью у пациентов, принимающих ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) и при сниженном клиренсе креатинина; может увеличить риск гиперкалиемии у этих пациентов
Adapted from The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767