Препараты, используемые для профилактики малярии
Лекарственный препарат a
Применение
Дозировка у взрослых
Педиатрическая доза
Примечания
Атоваквон/прогуанилb
Во всех областях
1 таблетка для взрослых 1 раз в день
5-8 кг: 1/2 таблетки для детей 1 раз в день
> 8-10 кг: 3/4 таблетки для детей 1 раз в день
> 10-20 кг: 1 таблетка для детей 1 раз в день
> 20-30 кг: 2 таблетки для детей 1 раз в день
> 30-40 кг: 3 таблетки для детей 1 раз в день
> 40 кг: 1 таблетка для взрослых 1 раз в день
Препарат начинают за 1-2 дня до путешествия и продолжают принимать ежедневно во время пребывания, а также 7 дней после отъезда
Хлорохин
Только в районах с хлорохин-чувствительными Plasmodium
500 мг один раз в неделю
8,3 мг/кг перорально, максимум 500 мг 1 раз в неделю
Препарат начинают за 1-2 недели до путешествия и продолжают принимать во время пребывания и 4 недели после отъезда
Доксициклин c
Во всех областях
100 мг 1 раз в день
≥ 8 лет: 2,2 мг/кг (до 100 мг) 1 раз в день
Препарат начинают за 1-2 дня до путешествия и продолжают принимать во время пребывания и 4 недели после отъезда
Гидроксихлорохин d
Альтернатива хлорохину только в районах с хлорохин-чувствительными Plasmodium
По 400 мг 1 раз в неделю
6,5 мг/кг, до 400 мг один раз в неделю
Препарат начинают за 1-2 недели до путешествия и продолжают принимать во время пребывания и 4 недели после отъезда
Мефлохин e
В районах с мефлохин-чувствительными Plasmodium
250 мг один раз в неделю
≤ 9 кг: 5 мг один раз в неделю
> 9-19 кг: одну четвертую таблетки один раз в неделю
> 19-30 кг: 1/2 таблетки 1 раз в неделю
> 30-45 кг: 3/4 таблетки 1 раз в неделю
> 45 кг: 1 таблетка 1 раз в неделю
Препарат начинают за ≥ 2 недел до путешествия и продолжают принимать во время пребывания и 4 недели после отъезда
Противопоказан пациентам с депрессией, другими психологическими проблемами или судорогами в анамнезе; не рекомендуется для пациентов с аномалиями проводимости сердца
Примахин f
Для первичной профилактики во время короткого путешествия в районы, где встречается преимущественно P. vivax
52,6 мг 1 раз в день
0,8 мг/кг вплоть до дозы для взрослого один раз в день
Препарат начинают за 1-2 дня до путешествия и продолжают принимать ежедневно во время пребывания, а также 7 дней после отъезда
Перед использованием необходимо документально подтвердить, что уровень Г-6-ФД в норме
Противопоказан людям с дефицитом Г-6-ФД и в период беременности и кормления грудью, кроме случаев, когда у вскармливаемого ребенка уровень Г-6-ФД находится в пределах нормы
Для терминальной профилактики с целью предотвращения рецидива инфекций у людей с сильным воздействием или заражением P. vivax или P. ovale во время путешествия
Дозировать как указано выше
Дозировать как указано выше
выдаваемый ежедневно в течение 14 дней после отъезда из эндемичной зоны. Перед использованием необходимо документально подтвердить, что уровень Г-6-ФД в норме
Противопоказания, как указано выше
Тафенохин
Для первичной профилактики у путешествующих во все регионы
200 мг один раз в день в течение 3 дней перед поездкой в качестве нагрузочного приема, затем по 200 мг один раз в неделю для поддерживающей терапии при нахождении в малярийном регионе (начиная через 7 дней после последней нагрузочной дозы) и через 7 дней после последней поддерживающей дозы – конечная доза 200 мг.
Для пациентов ≥ 16 лет
Дефицит G6PD или неизвестное состояние уровня G6PD; перед использованием медикамента все пациенты должны быть обследованы на наличие дефицита G6PD
В период беременности и кормления грудью, кроме случаев, когда у вскармливаемого ребенка уровень Г-6-ФД находится в пределах нормы; известны реакции гиперчувствительности
Были отмечены побочные психические реакции
Используют с осторожностью у пациентов с психическими заболеваниями в анамнезе
Для терминальной профилактики у людей с сильным воздействием или заражением P. vivax или P. ovale во время путешествия
300 мг однократно
Не для пациентов < 18 лет
a Профилактические препараты назначаются перорально. См. таблицу Нежелательные реакции и противопоказания при лечении антималярийными препаратами для нежелательных реакций и противопоказаний.
b Атовахон/прогуанил доступен в виде комбинированных таблеток с фиксированной дозой: таблетки для взрослых (250 мг атовакона/100 мг прогуанила) и для детей (62,5 мг атовакона/25 мг прогуанила). Чтобы повысить абсорбцию, пациенты должны принимать препарат с едой или молочным напитком. Атоваквон/прогуанил противопоказан пациентам с клиренсом креатинина < 30 мл/мин. Эта комбинация не рекомендуется для детей с массой тела < 5 кг, а также для беременных и кормящих.
c Использование тетрациклинов противопоказано во время беременности и детям < 8 лет.
d Перед назначением гидроксихлорохина врачам необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению.
e Мефлохин не одобрен для применения во время беременности. Препарат противопоказан пациентам с активной депрессией и с перенесенной недавно депрессией, с тревожными расстройствами, психозами, шизофренией, другими серьезными психическими расстройствами или судорогами; если пациенты имеют психиатрические нарушения или депрессию в анамнезе, препарат следует применять с осторожностью. Препарат не рекомендуется для пациентов с аномалиями проводимости сердца.
fПримахин используется в качестве терминальной профилактики (радикального средства) для снижения риска рецидива у людей, которые принимали хлорохин, гидроксихлорохин или препарат против хлорохин-устойчивой малярии во время лечения или профилактики длительного воздействия P. vivax и/или P. ovale. В качестве альтернативы, у пациентов, которые получили хлорохин для лечения или профилактики P. vivax, может использоваться одна доза тафенохина. Примахин или тафенохин в отдельности также можно использовать для первичной профилактики у лиц с повышенным риском заражения малярией, особенно P. vivax. Примахин и тафенохин противопоказаны лицам с дефицитом Г6ФД и в период беременности или кормления грудью (если не доказано отсутствие у ребенка дефицита Г6ФД).
Г6ФДГ (G6PD) = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.
Adapted from the Centers for Disease Control and Prevention Yellow Book: Infectious diseases related to travel: Malaria.