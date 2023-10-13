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Препараты, используемые для профилактики малярии

Лекарственный препарат a

Применение

Дозировка у взрослых

Педиатрическая доза

Примечания

Атоваквон/прогуанилb

Во всех областях

1 таблетка для взрослых 1 раз в день

5-8 кг: 1/2 таблетки для детей 1 раз в день

> 8-10 кг: 3/4 таблетки для детей 1 раз в день

> 10-20 кг: 1 таблетка для детей 1 раз в день

> 20-30 кг: 2 таблетки для детей 1 раз в день

> 30-40 кг: 3 таблетки для детей 1 раз в день

> 40 кг: 1 таблетка для взрослых 1 раз в день

Препарат начинают за 1-2 дня до путешествия и продолжают принимать ежедневно во время пребывания, а также 7 дней после отъезда

Хлорохин

Только в районах с хлорохин-чувствительными Plasmodium

500 мг один раз в неделю

8,3 мг/кг перорально, максимум 500 мг 1 раз в неделю

Препарат начинают за 1-2 недели до путешествия и продолжают принимать во время пребывания и 4 недели после отъезда

Доксициклин c

Во всех областях

100 мг 1 раз в день

≥ 8 лет: 2,2 мг/кг (до 100 мг) 1 раз в день

Препарат начинают за 1-2 дня до путешествия и продолжают принимать во время пребывания и 4 недели после отъезда

Гидроксихлорохин d

Альтернатива хлорохину только в районах с хлорохин-чувствительными Plasmodium

По 400 мг 1 раз в неделю

6,5 мг/кг, до 400 мг один раз в неделю

Препарат начинают за 1-2 недели до путешествия и продолжают принимать во время пребывания и 4 недели после отъезда

Мефлохин e

В районах с мефлохин-чувствительными Plasmodium

250 мг один раз в неделю

≤ 9 кг: 5 мг один раз в неделю

> 9-19 кг: одну четвертую таблетки один раз в неделю

> 19-30 кг: 1/2 таблетки 1 раз в неделю

> 30-45 кг: 3/4 таблетки 1 раз в неделю

> 45 кг: 1 таблетка 1 раз в неделю

Препарат начинают за ≥ 2 недел до путешествия и продолжают принимать во время пребывания и 4 недели после отъезда

Противопоказан пациентам с депрессией, другими психологическими проблемами или судорогами в анамнезе; не рекомендуется для пациентов с аномалиями проводимости сердца

Примахин f

Для первичной профилактики во время короткого путешествия в районы, где встречается преимущественно P. vivax

52,6 мг 1 раз в день

0,8 мг/кг вплоть до дозы для взрослого один раз в день

Препарат начинают за 1-2 дня до путешествия и продолжают принимать ежедневно во время пребывания, а также 7 дней после отъезда

Перед использованием необходимо документально подтвердить, что уровень Г-6-ФД в норме

Противопоказан людям с дефицитом Г-6-ФД и в период беременности и кормления грудью, кроме случаев, когда у вскармливаемого ребенка уровень Г-6-ФД находится в пределах нормы

Для терминальной профилактики с целью предотвращения рецидива инфекций у людей с сильным воздействием или заражением P. vivax или P. ovale во время путешествия

Дозировать как указано выше

Дозировать как указано выше

выдаваемый ежедневно в течение 14 дней после отъезда из эндемичной зоны. Перед использованием необходимо документально подтвердить, что уровень Г-6-ФД в норме

Противопоказания, как указано выше

Тафенохин

Для первичной профилактики у путешествующих во все регионы

200 мг один раз в день в течение 3 дней перед поездкой в качестве нагрузочного приема, затем по 200 мг один раз в неделю для поддерживающей терапии при нахождении в малярийном регионе (начиная через 7 дней после последней нагрузочной дозы) и через 7 дней после последней поддерживающей дозы – конечная доза 200 мг.

Для пациентов ≥ 16 лет

Дефицит G6PD или неизвестное состояние уровня G6PD; перед использованием медикамента все пациенты должны быть обследованы на наличие дефицита G6PD

В период беременности и кормления грудью, кроме случаев, когда у вскармливаемого ребенка уровень Г-6-ФД находится в пределах нормы; известны реакции гиперчувствительности

Были отмечены побочные психические реакции

Используют с осторожностью у пациентов с психическими заболеваниями в анамнезе

Для терминальной профилактики у людей с сильным воздействием или заражением P. vivax или P. ovale во время путешествия

300 мг однократно

Не для пациентов < 18 лет

a Профилактические препараты назначаются перорально. См. таблицу Нежелательные реакции и противопоказания при лечении антималярийными препаратами для нежелательных реакций и противопоказаний.

b Атовахон/прогуанил доступен в виде комбинированных таблеток с фиксированной дозой: таблетки для взрослых (250 мг атовакона/100 мг прогуанила) и для детей (62,5 мг атовакона/25 мг прогуанила). Чтобы повысить абсорбцию, пациенты должны принимать препарат с едой или молочным напитком. Атоваквон/прогуанил противопоказан пациентам с клиренсом креатинина < 30 мл/мин. Эта комбинация не рекомендуется для детей с массой тела < 5 кг, а также для беременных и кормящих.

c Использование тетрациклинов противопоказано во время беременности и детям < 8 лет.

d Перед назначением гидроксихлорохина врачам необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению.

e Мефлохин не одобрен для применения во время беременности. Препарат противопоказан пациентам с активной депрессией и с перенесенной недавно депрессией, с тревожными расстройствами, психозами, шизофренией, другими серьезными психическими расстройствами или судорогами; если пациенты имеют психиатрические нарушения или депрессию в анамнезе, препарат следует применять с осторожностью. Препарат не рекомендуется для пациентов с аномалиями проводимости сердца.

fПримахин используется в качестве терминальной профилактики (радикального средства) для снижения риска рецидива у людей, которые принимали хлорохин, гидроксихлорохин или препарат против хлорохин-устойчивой малярии во время лечения или профилактики длительного воздействия P. vivax и/или P. ovale. В качестве альтернативы, у пациентов, которые получили хлорохин для лечения или профилактики P. vivax, может использоваться одна доза тафенохина. Примахин или тафенохин в отдельности также можно использовать для первичной профилактики у лиц с повышенным риском заражения малярией, особенно P. vivax. Примахин и тафенохин противопоказаны лицам с дефицитом Г6ФД и в период беременности или кормления грудью (если не доказано отсутствие у ребенка дефицита Г6ФД).

Г6ФДГ (G6PD) = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.

Adapted from the Centers for Disease Control and Prevention Yellow Book: Infectious diseases related to travel: Malaria.

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