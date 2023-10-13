a Профилактические препараты назначаются перорально. См. таблицу Нежелательные реакции и противопоказания при лечении антималярийными препаратами для нежелательных реакций и противопоказаний.

b Атовахон/прогуанил доступен в виде комбинированных таблеток с фиксированной дозой: таблетки для взрослых (250 мг атовакона/100 мг прогуанила) и для детей (62,5 мг атовакона/25 мг прогуанила). Чтобы повысить абсорбцию, пациенты должны принимать препарат с едой или молочным напитком. Атоваквон/прогуанил противопоказан пациентам с клиренсом креатинина < 30 мл/мин. Эта комбинация не рекомендуется для детей с массой тела < 5 кг, а также для беременных и кормящих.

c Использование тетрациклинов противопоказано во время беременности и детям < 8 лет.

d Перед назначением гидроксихлорохина врачам необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению.

e Мефлохин не одобрен для применения во время беременности. Препарат противопоказан пациентам с активной депрессией и с перенесенной недавно депрессией, с тревожными расстройствами, психозами, шизофренией, другими серьезными психическими расстройствами или судорогами; если пациенты имеют психиатрические нарушения или депрессию в анамнезе, препарат следует применять с осторожностью. Препарат не рекомендуется для пациентов с аномалиями проводимости сердца.

fПримахин используется в качестве терминальной профилактики (радикального средства) для снижения риска рецидива у людей, которые принимали хлорохин, гидроксихлорохин или препарат против хлорохин-устойчивой малярии во время лечения или профилактики длительного воздействия P. vivax и/или P. ovale. В качестве альтернативы, у пациентов, которые получили хлорохин для лечения или профилактики P. vivax, может использоваться одна доза тафенохина. Примахин или тафенохин в отдельности также можно использовать для первичной профилактики у лиц с повышенным риском заражения малярией, особенно P. vivax. Примахин и тафенохин противопоказаны лицам с дефицитом Г6ФД и в период беременности или кормления грудью (если не доказано отсутствие у ребенка дефицита Г6ФД).

Г6ФДГ (G6PD) = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.