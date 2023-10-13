skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Препараты для лечения болезни Альцгеймера

Наименование препарата

Начальная доза

Максимальная доза

Примечания

Донепезил

5 мг перорально 1 раз/день

23 мг 1 раз в день (для умеренной или тяжелой формы болезни Альцгеймера)

В целом хорошо переносится, но может вызывать тошноту или диарею

Галантамин

4 мг перорально 2 раза в день

Форма с замедленным высвобождением: 8 мг 1 раз в день утром

12 мг 2 раза в день

Форма с замедленным высвобождением: 24 мг 1 раз в день утром

Возможно, более эффективен в плане коррекции нарушения поведения, чем другие препараты

Модулирует н-холинорецепторы и, вероятно, стимулирует высвобождение ацетилхолина и усиливает его эффект

Мемантин

5 мг перорально 2 раза в день

10 мг два раза в день

Используется у пациентов со средней до тяжелой формами болезни Альцгеймера

Ривастигмин

Жидкость или капсулы: 1,5 мг 2 раза в день

Пластырь: 4,6 мг/24 часа

Жидкость или капсулы: 6 мг 2 раза в день

Пластырь: 13,3 мг/24 часа

Доступна лекарственная форма в виде раствора и в виде пластыря

По этим темам