Препараты для лечения болезни Альцгеймера
Наименование препарата
Начальная доза
Максимальная доза
Примечания
Донепезил
5 мг перорально 1 раз/день
23 мг 1 раз в день (для умеренной или тяжелой формы болезни Альцгеймера)
В целом хорошо переносится, но может вызывать тошноту или диарею
Галантамин
4 мг перорально 2 раза в день
Форма с замедленным высвобождением: 8 мг 1 раз в день утром
12 мг 2 раза в день
Форма с замедленным высвобождением: 24 мг 1 раз в день утром
Возможно, более эффективен в плане коррекции нарушения поведения, чем другие препараты
Модулирует н-холинорецепторы и, вероятно, стимулирует высвобождение ацетилхолина и усиливает его эффект
Мемантин
5 мг перорально 2 раза в день
10 мг два раза в день
Используется у пациентов со средней до тяжелой формами болезни Альцгеймера
Ривастигмин
Жидкость или капсулы: 1,5 мг 2 раза в день
Пластырь: 4,6 мг/24 часа
Жидкость или капсулы: 6 мг 2 раза в день
Пластырь: 13,3 мг/24 часа
Доступна лекарственная форма в виде раствора и в виде пластыря