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Предпочтительная вспомогательная системная терапия при раке молочной железы*

Подмышечные лимфоузлы

ER + и/или PR +

ER- и PR-

Пременопауза

Негативный†

Тамоксифен в комбинации с химиотерапией или без нее

Трастузумаб при HER2 положительном РМЖ (иногда с пертузумабом)

Химиотерапия

Трастузумаб при HER2 положительном РМЖ (иногда с пертузумабом)

Положительный

Химиотерапия в комбинации с тамоксифеном

Трастузумаб плюс пертузумаб при положительном HER2

Химиотерапия

Трастузумаб плюс пертузумаб при положительном HER2

Постменопауза

Негативный†

Ингибитор ароматазы или тамоксифен (или ралоксифен) с химиотерапией или без нее

Трастузумаб при HER2 положительном РМЖ (иногда с пертузумабом)

Химиотерапия

Трастузумаб при HER2 положительном РМЖ (иногда с пертузумабом)

Положительный

Химиотерапия в комбинации с ингибитором ароматазы или тамоксифеном (или ралоксифеном)

Трастузумаб плюс пертузумаб при положительном HER2

Химиотерапия

Трастузумаб плюс пертузумаб при положительном HER2

* Для всех протоколов, содержащих химиотерапию, обычно рассматривается включение в клиническое исследование.

†Лечение опухолей, не затрагивающих лимфоузлы, также зависит от размера и стадии опухоли.

ER = рецептор эстрогена; HER2 = рецептор-2 к эпидермальному ростовому фактору человека; PR = рецептор прогестерона.

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