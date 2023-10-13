Предпочтительная вспомогательная системная терапия при раке молочной железы*
Подмышечные лимфоузлы
ER + и/или PR +
ER- и PR-
Пременопауза
Негативный†
Тамоксифен в комбинации с химиотерапией или без нее
Трастузумаб при HER2 положительном РМЖ (иногда с пертузумабом)
Химиотерапия
Трастузумаб при HER2 положительном РМЖ (иногда с пертузумабом)
Положительный
Химиотерапия в комбинации с тамоксифеном
Трастузумаб плюс пертузумаб при положительном HER2
Химиотерапия
Трастузумаб плюс пертузумаб при положительном HER2
Постменопауза
Негативный†
Ингибитор ароматазы или тамоксифен (или ралоксифен) с химиотерапией или без нее
Трастузумаб при HER2 положительном РМЖ (иногда с пертузумабом)
Химиотерапия
Трастузумаб при HER2 положительном РМЖ (иногда с пертузумабом)
Положительный
Химиотерапия в комбинации с ингибитором ароматазы или тамоксифеном (или ралоксифеном)
Трастузумаб плюс пертузумаб при положительном HER2
Химиотерапия
Трастузумаб плюс пертузумаб при положительном HER2
* Для всех протоколов, содержащих химиотерапию, обычно рассматривается включение в клиническое исследование.
†Лечение опухолей, не затрагивающих лимфоузлы, также зависит от размера и стадии опухоли.
ER = рецептор эстрогена; HER2 = рецептор-2 к эпидермальному ростовому фактору человека; PR = рецептор прогестерона.