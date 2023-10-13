Предотвратимые причины проблем, связанных с употреблением лекарственных препаратов
Категория
Определение
Лекарственное взаимодействие
Использование препарата приводит к взаимодействию: лекарственно-лекарственному, лекарственно-пищевому, лекарственно-суплементарному (пищевые добавки) или лекарственной болезни, приводящих к развитию побочных эффектов или снижению их эффективности.
Неадекватный мониторинг
Медицинская проблема решается правильным назначением препарата, но не проводится достаточное наблюдение за развитием осложнений, оценки эффективности, или, и того, и другого.
Неуместный выбор препарата
Медицинская проблема, требующая лекарственной терапии, лечится неоптимальным препаратом или препаратом, который в целом неэффективен для лечения данной медицинской проблемы.
Неуместное лечение
Пациент принимает препарат без обоснованной с медицинской точки зрения причины, или риски лечения перевешивают потенциальные преимущества препарата.
Отсутствие приверженности пациента лечению
Прописывается правильный препарат по устранению медицинской проблемы, но пациент принимает его не в соответствии с указанием врача.
Передозировка
Медицинская проблема лечится слишком большим количеством правильно назначенного препарата.
Нарушенная коммуникация
В случае терапии препаратом была назначена неправильная доза препарата, повторная доза, терапия была продолжена или прекращена при неквалифицированной передаче пациента между врачами и/или учреждениями.
Недостаточное назначение медикаментов
Медицинская проблема лечится слишком малым количеством правильно назначенного препарата.
Нелеченная медицинская проблема
Медицинская проблема требует медикаментозной терапии, но ни один препарат не используется для ее лечения.