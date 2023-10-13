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Предварительные и дополнительные лабораторные тесты для диагностики иммунодефицита

Тип

Предварительные тесты

Дополнительные тесты

Гуморальный иммунодефицит

Уровни IgG, IgM, IgA и IgE

Титры изогемагглютининов

Выработка антител в ответ на вакцинный антиген (например, Haemophilus influenzae типа B, дифтерия, столбняк, конъюгированный и неконъюгированный пневмококковый и менингококковый антигены)

Фенотипирование и количество В-клеток методом проточной цитометрии и моноклональные антитела к В-клеткам

Проточная цитометрия для CD40 и лиганда CD40

Определение мутаций в генах, кодирующих БТК и NEMO

Потовый тест

Недостаточность клеточного иммунитета

Абсолютное количество лимфоцитов

Кожные тесты гиперчувствительности замедленного типа (например, с использованием Candida)

Тестирование на ВИЧ

Рентгенография органов грудной клетки по размеру вилочковой железы (только у детей)

Фенотипирование и количество В-клеток методом проточной цитометрии и моноклональные антитела к Т-клеткам и подпопуляциям

Т-клеточная пролиферативная реакция на митогены

Тест на спонтанные розеткообразующие Т-клетки (генетический тест, идентифицирующий младенцев с аномалиями или низким количеством Т-клеток по причине ТКИД или других нарушений)

Дефекты фагоцитарной системы

Количество и морфология фагоцитарных клеток

Оксидантная реакция, оцененная методом проточной цитометрии с использованием дигидрородамина 123 (ДГР) или нитросинего тетразолия (НСТ)

Проточная цитометрия для CD18 и CD15

Хемотаксис нейтрофилов

Дефицит комплемента

Уровень С3

Уровень С4

Активность CH50 (для общей активности классического пути активации комплемента) и активность AH50 (для общей активности альтернативного пути активации комплемента)

Уровень и функции ингибитора С1

Количественный анализ специфического компонента

AH50 = альтернативный метод титрования гемолитического комплемента; БТК = тирозинкиназа Брутона; С = комплемент; СН = гемолитический комплемент; Ig = иммуноглобулин; NEMO = незаменимый модулятор ядерного фактора каппа-B; ТКИД = тяжелый комбинированный иммунодефицит; TREC = Т-рецепторное эксцизионное кольцо.

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