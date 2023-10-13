Предварительные и дополнительные лабораторные тесты для диагностики иммунодефицита
Тип
Предварительные тесты
Дополнительные тесты
Уровни IgG, IgM, IgA и IgE
Титры изогемагглютининов
Выработка антител в ответ на вакцинный антиген (например, Haemophilus influenzae типа B, дифтерия, столбняк, конъюгированный и неконъюгированный пневмококковый и менингококковый антигены)
Фенотипирование и количество В-клеток методом проточной цитометрии и моноклональные антитела к В-клеткам
Проточная цитометрия для CD40 и лиганда CD40
Определение мутаций в генах, кодирующих БТК и NEMO
Потовый тест
Абсолютное количество лимфоцитов
Кожные тесты гиперчувствительности замедленного типа (например, с использованием Candida)
Рентгенография органов грудной клетки по размеру вилочковой железы (только у детей)
Фенотипирование и количество В-клеток методом проточной цитометрии и моноклональные антитела к Т-клеткам и подпопуляциям
Т-клеточная пролиферативная реакция на митогены
Тест на спонтанные розеткообразующие Т-клетки (генетический тест, идентифицирующий младенцев с аномалиями или низким количеством Т-клеток по причине ТКИД или других нарушений)
Количество и морфология фагоцитарных клеток
Оксидантная реакция, оцененная методом проточной цитометрии с использованием дигидрородамина 123 (ДГР) или нитросинего тетразолия (НСТ)
Проточная цитометрия для CD18 и CD15
Хемотаксис нейтрофилов
Уровень С3
Уровень С4
Активность CH50 (для общей активности классического пути активации комплемента) и активность AH50 (для общей активности альтернативного пути активации комплемента)
Уровень и функции ингибитора С1
Количественный анализ специфического компонента
AH50 = альтернативный метод титрования гемолитического комплемента; БТК = тирозинкиназа Брутона; С = комплемент; СН = гемолитический комплемент; Ig = иммуноглобулин; NEMO = незаменимый модулятор ядерного фактора каппа-B; ТКИД = тяжелый комбинированный иммунодефицит; TREC = Т-рецепторное эксцизионное кольцо.