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Потенциально гепатотоксичные препараты

Признаки

Лекарственный препарат

Гепатоцеллюлярное повреждение Повышение АЛТ

Акарбоза

Ацетаминофен

Аллопуринол

Амиодарон

Антиретровирусные препараты

Бупропион

Флуоксетин

Германдер

Экстракт зеленого чая

Баклофен

Изониазид

Кава

Кетоконазол

Лизиноприл

Лозартан

Метотрексат

НПВП

Омепразол

Ингибиторы PD-1/PD-L1

Пароксетин

Пиразинамид

Рифампин

Рисперидон

Сертралин

Статины

Тетрациклины

Тразодон

Тровафлоксацин

Соли вальпроевой кислоты

Холестатические: Повышение уровня щелочной фосфатазы и общего билирубина

Амоксициллин/клавуланат

Анаболические стероиды

Хлорпромазин

Клопидогрель

Пероральные контрацептивы

Эритромицин

Эстрогены

Ирбесартан

Миртазапин

Фенотиазины

Тербинафин

Трициклические антидепрессанты

Смешанное: Повышенный уровень щелочной фосфатзы и АЛТ

Амитриптилин

Азатиоприн

Каптоприл

Карбамазепин

Клиндамицин

Ципрогептадин

Эналаприл

Нитрофурантоин

Фенобарбитал

Фенитоин

Сульфаниламиды

Тразодон

Триметоприм/сульфаметоксазол

Верапамил

АЛТ = аланинаминотрансфераза; АСТ = аспартатаминотрансфераза; НПВП = нестероидный противовоспалительный препарат.

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