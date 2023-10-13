Постконтактная профилактика бешенства
Вид животного
Оценка и карантинные мероприятия
Постконтактная профилактика*
Скунсы, еноты, летучие мыши†, лисы и большинство других хищников
Считать больными до тех пор, пока не будет доказано обратное отрицательными результатами лабораторных исследований‡
Немедленная вакцинация и введение антирабического иммуноглобулина.
Собаки, коты и хорьки
Клинически здоровые животные должны находиться под наблюдением в течение 10 дней
Не начинать иммунопрофилактику, если у животного не развиваются симптомы бешенства§.
Животное неизвестно (сбежало)
Проконсультируйтесь с санитарно-эпидемиологической службой¶.
Животное больно или предположительно больно бешенством
Немедленная вакцинация.
Введение антирабического иммуноглобулина.
Домашний скот, мелкие грызуны (например, белки, хомяки, морские свинки, песчанки, бурундуки, крысы, мыши), зайцеобразные (кролики и зайцы), большие грызуны (североамериканские лесные сурки и бобры) и другие млекопитающие
В индивидуальном порядке
Проконсультируйтесь с санитарно-эпидемиологической службой.
Иммунопрофилактика практически никогда не требуется при укусах белок, хомяков, морских свинок, песчанок, бурундуков, крыс, мышей, других мелких грызунов или зайцеобразных.
* Немедленно промойте все места укусов водой с мылом.
† В связи с трудностями в распознавании укусов летучих мышей вакцинация показана при допущении укуса, т.е. человек просыпается и обнаруживает в комнате летучую мышь или родители обнаруживают у ребенка в руках летучую мышь.
‡ Животное необходимо усыпить и исследовать, как можно быстрее. Содержание животного с целью наблюдения не рекомендуется. Введение вакцины прекращают при получении отрицательных результатов иммунофлюоресцентного анализа. Потомки скрещивания диких животных с домашними собаками или кошками считаются дикими животными, и их эвтаназия с тестированием на бешенство считается самым безопасным подходом. Исключением могут быть животные, описанные как волкособаки, которые могут являться собаками; в этих случаях рекомендуется уведомление должностных лиц системы здравоохранения перед эвтаназией и обследованием животных.
§ Если животное остается здоровым в течение 10 дней наблюдения – оно не было инфицировано во время укуса. Тем не менее, лечение при первых симптомах бешенства у укусивших человека собаки, кошки или хорька начинают введение антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины (вакцина диплоидных клеток человека [ВДКЧ]). Животное с характерными симптомами немедленно усыпляют и отправляют на исследование.
¶ При невозможности получить консультацию специалиста на месте и наличии малейшей вероятности заражения бешенством показана немедленная вакцинация.
Adapted from Human Rabies Prevention — United States, 2008 Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 57(RR03):1–26,28, 2008.