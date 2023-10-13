* Немедленно промойте все места укусов водой с мылом.

† В связи с трудностями в распознавании укусов летучих мышей вакцинация показана при допущении укуса, т.е. человек просыпается и обнаруживает в комнате летучую мышь или родители обнаруживают у ребенка в руках летучую мышь.

‡ Животное необходимо усыпить и исследовать, как можно быстрее. Содержание животного с целью наблюдения не рекомендуется. Введение вакцины прекращают при получении отрицательных результатов иммунофлюоресцентного анализа. Потомки скрещивания диких животных с домашними собаками или кошками считаются дикими животными, и их эвтаназия с тестированием на бешенство считается самым безопасным подходом. Исключением могут быть животные, описанные как волкособаки, которые могут являться собаками; в этих случаях рекомендуется уведомление должностных лиц системы здравоохранения перед эвтаназией и обследованием животных.

§ Если животное остается здоровым в течение 10 дней наблюдения – оно не было инфицировано во время укуса. Тем не менее, лечение при первых симптомах бешенства у укусивших человека собаки, кошки или хорька начинают введение антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины (вакцина диплоидных клеток человека [ВДКЧ]). Животное с характерными симптомами немедленно усыпляют и отправляют на исследование.

¶ При невозможности получить консультацию специалиста на месте и наличии малейшей вероятности заражения бешенством показана немедленная вакцинация.