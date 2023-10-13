Послеоперационная терапия рака яичника в соответствии с его стадией и степенью злокачественности
Стадия и степень злокачественности
Лечение*
Эпителиальная аденокарцинома в стадии IA или IB
Послеоперационная терапия не требуется
Рак в стадии IA или B/степень злокачественности 2 или 3
II стадия рака
6 курсов химиотерапии (обычно паклитаксела и карбоплатина)
Рак в стадии III
6 курсов химиотерапии† как для стадии IA или B/степнь рака 2 или 3
Возможно применение паклитаксела и карбоплатина интраперитонеально
Рак в стадии IV
Реже, лучевая терапия
Герминогенные опухоли
Стромальные опухоли в стадии II или III
Чаще всего комбинированная химиотерапия, обычно блеомицин, цисплатин и этопозид
* Поддерживающая терапия бевацизумабом или ингибиторами PARP назначается некоторым пациентам с мутациями BRCA или дефицитом гомологичной рекомбинации.
†Интраперитонеальная химиотерапия (цисплатин в комбинации с паклитакселом) более эффективна для повышения выживаемости, чем внутривенная химиотерапия, но может иметь больше побочных эффектов.
ПАРП = полиаденозиндифосфат-рибозная полимераза.