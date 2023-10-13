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Послеоперационная терапия рака яичника в соответствии с его стадией и степенью злокачественности

Стадия и степень злокачественности

Лечение*

Эпителиальная аденокарцинома в стадии IA или IB

Послеоперационная терапия не требуется

Рак в стадии IA или B/степень злокачественности 2 или 3

II стадия рака

6 курсов химиотерапии (обычно паклитаксела и карбоплатина)

Рак в стадии III

6 курсов химиотерапии† как для стадии IA или B/степнь рака 2 или 3

Возможно применение паклитаксела и карбоплатина интраперитонеально

Рак в стадии IV

Реже, лучевая терапия

Герминогенные опухоли

Стромальные опухоли в стадии II или III

Чаще всего комбинированная химиотерапия, обычно блеомицин, цисплатин и этопозид

* Поддерживающая терапия бевацизумабом или ингибиторами PARP назначается некоторым пациентам с мутациями BRCA или дефицитом гомологичной рекомбинации.

†Интраперитонеальная химиотерапия (цисплатин в комбинации с паклитакселом) более эффективна для повышения выживаемости, чем внутривенная химиотерапия, но может иметь больше побочных эффектов.

ПАРП = полиаденозиндифосфат-рибозная полимераза.

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