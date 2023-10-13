Пороки бета-аминокислот и гамма-аминокислот
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Гипер-бета-аланинемия (237400*)
Бета-аланин-альфа-кетоглютарат аминотрансфераза
Биохимический профиль: повышенное содержание в моче бета-аланина, таурина, ГАМК, а также бета-аминоизобутирата
Клинические признаки: припадки, сонливость, смерть
Лечение: пиридоксин
Дефицит метилмалонат/малонат полуальдегиддегидрогеназы с 3-амино-и 3-гидрокси ацидурией (236795*)
Метилмалонат/малонат полуальдегиддегидрогеназы
Биохимический профиль: повышенное содержание 3-гидроксиизобутирата 3-аминоизобутирата, 3-гидроксипропионата бета-аланина и 2-этил-3-гидроксипропионата
Клинические признаки: от их полного отсутствия до умеренного
Лечение: не определено
Дефицит полуальдегида метилмалоновой дегидрогеназы с легкой метилмалоновой ацидемией
Метилмалонового полуальдегида дегидрогеназа (см. также Метаболизм аминокислот с разветвленной цепью [Branched-chain amino acid metabolism])
Биохимический профиль: умеренно повышенный уровень метилмалоната в моче
Клинические признаки: задержка развития, судороги
Лечение: эффективного лечения не существует
Гипер-бета-аминоизобутириловая ацидурия (210100*)
D(R)-3-аминоизобутират: пируват-аминотрансфераза
Биохимический профиль: повышено содержание бета-аминоизобутириловой кислоты
Клинические особенности: доброкачественное состояние
Лечение: нет необходимости
Пиридоксиновая зависимость с припадками (266100*)
Не определена
Биохимический профиль: повышенное содержание глутамата в цереброспинальной жидкости
Клинические признаки: эпилептические расстройства, рефрактерные к обычным противосудорожным препаратам, пронзительный крик, гипотермия, тревожность, дистония, гепатомегалия, гипотония, диспраксия, задержка развития
Лечение: пиридоксин
Дефицит ГАМК-трансаминазы (137150*)
4-аминобутират-альфа-кетоглюторат аминотрансфераза
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме и спинномозговой жидкости ГАМК и бета-аланин, повышенный уровень карнозина
Клинические признаки: ускоренный линейный рост, судороги, гипоплазия мозжечка, задержка психомоторного развития, лейкодистрофия, паттерны типа "вспышка-подавление" на электроэнцефалограмме
Лечение: не известно
4-Оксибутириловая ацидурия (271980*)
Дегидрогеназа суккцинового полуальдегида
Биохимический профиль: повышенное содержание 4-оксибутирата и глицина в моче
Клинические признаки: задержка психомоторного развития и речевого развития, гипотония
Лечение: вигабатрин
Карнозинемия (212200*) и/или гомокарнозиноз (236130*)
Карнозиназа
Биохимический профиль: при карнозинемичном фенотипе, карнозинурия даже при диете без мяса, повышенное содержание анзерина в моче после приема пищи, содержащей имидазола дипептиды; спинномозговая жидкость в норме
При гомокарнозинозном фенотипе повышено содержание гомокарнозина в цереброспинальной жидкости, содержание карнозина в сыворотке в норме
Клинические признаки: обычно доброкачественные; известные симптомы, вероятно, вызваны ошибками диагностики
Лечение: нет необходимости
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
ГАМК = гамма-аминобутират.