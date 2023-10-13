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Пороки бета-аминокислот и гамма-аминокислот

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Гипер-бета-аланинемия (237400*)

Бета-аланин-альфа-кетоглютарат аминотрансфераза

Биохимический профиль: повышенное содержание в моче бета-аланина, таурина, ГАМК, а также бета-аминоизобутирата

Клинические признаки: припадки, сонливость, смерть

Лечение: пиридоксин

Дефицит метилмалонат/малонат полуальдегиддегидрогеназы с 3-амино-и 3-гидрокси ацидурией (236795*)

Метилмалонат/малонат полуальдегиддегидрогеназы

Биохимический профиль: повышенное содержание 3-гидроксиизобутирата 3-аминоизобутирата, 3-гидроксипропионата бета-аланина и 2-этил-3-гидроксипропионата

Клинические признаки: от их полного отсутствия до умеренного

Лечение: не определено

Дефицит полуальдегида метилмалоновой дегидрогеназы с легкой метилмалоновой ацидемией

Метилмалонового полуальдегида дегидрогеназа (см. также Метаболизм аминокислот с разветвленной цепью [Branched-chain amino acid metabolism])

Биохимический профиль: умеренно повышенный уровень метилмалоната в моче

Клинические признаки: задержка развития, судороги

Лечение: эффективного лечения не существует

Гипер-бета-аминоизобутириловая ацидурия (210100*)

D(R)-3-аминоизобутират: пируват-аминотрансфераза

Биохимический профиль: повышено содержание бета-аминоизобутириловой кислоты

Клинические особенности: доброкачественное состояние

Лечение: нет необходимости

Пиридоксиновая зависимость с припадками (266100*)

Не определена

Биохимический профиль: повышенное содержание глутамата в цереброспинальной жидкости

Клинические признаки: эпилептические расстройства, рефрактерные к обычным противосудорожным препаратам, пронзительный крик, гипотермия, тревожность, дистония, гепатомегалия, гипотония, диспраксия, задержка развития

Лечение: пиридоксин

Дефицит ГАМК-трансаминазы (137150*)

4-аминобутират-альфа-кетоглюторат аминотрансфераза

Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме и спинномозговой жидкости ГАМК и бета-аланин, повышенный уровень карнозина

Клинические признаки: ускоренный линейный рост, судороги, гипоплазия мозжечка, задержка психомоторного развития, лейкодистрофия, паттерны типа "вспышка-подавление" на электроэнцефалограмме

Лечение: не известно

4-Оксибутириловая ацидурия (271980*)

Дегидрогеназа суккцинового полуальдегида

Биохимический профиль: повышенное содержание 4-оксибутирата и глицина в моче

Клинические признаки: задержка психомоторного развития и речевого развития, гипотония

Лечение: вигабатрин

Карнозинемия (212200*) и/или гомокарнозиноз (236130*)

Карнозиназа

Биохимический профиль: при карнозинемичном фенотипе, карнозинурия даже при диете без мяса, повышенное содержание анзерина в моче после приема пищи, содержащей имидазола дипептиды; спинномозговая жидкость в норме

При гомокарнозинозном фенотипе повышено содержание гомокарнозина в цереброспинальной жидкости, содержание карнозина в сыворотке в норме

Клинические признаки: обычно доброкачественные; известные симптомы, вероятно, вызваны ошибками диагностики

Лечение: нет необходимости

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

ГАМК = гамма-аминобутират.

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