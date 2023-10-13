† Отклонения включают: > 6 эпизодов апноэ в течение 12 часов; 2 эпизода апноэ в течение 24 часов, требующих искусственной вентиляции с использованием мешка и маски; частота сердечных сокращений > 180/минуту в течение 24 часов; клинически значимая брадикардия; частота дыхания > 80/минуту в течение 24 часов.