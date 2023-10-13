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Пороговые уровни для обменного переливания крови для младенцев < 4 месяцев

Гематокрит

*Критерии для переливания эритроцитов

< 45%

Врожденны цианотический порок сердца

Использование ECMO

< 35%

Использование кислорода через дефлектор > 35% FIO2

Использование СИПАП или механической вентиляции со средним давлением в дыхательных путях > 6-8 см H2O

< 30%

Использование любых дополнительного O2

Использование любых CPAP или механической вентиляции

Резкое нарушение сердечного ритма и частоты дыхания†

< 20%

Низкое число ретикулоцитов и симптомы анемии (например, тахикардия, тахипноэ, плохой аппетит)

* По крайней мере, 1 из этих критериев должен присутствовать.

† Отклонения включают: > 6 эпизодов апноэ в течение 12 часов; 2 эпизода апноэ в течение 24 часов, требующих искусственной вентиляции с использованием мешка и маски; частота сердечных сокращений > 180/минуту в течение 24 часов; клинически значимая брадикардия; частота дыхания > 80/минуту в течение 24 часов.

СИПАП = постоянное положительное давление в дыхательных путях; ЭКМО = экстракорпоральная мембранная оксигенация; FIO2 = фракция вдыхаемого O2; RBC = эритроциты.

Adapted from Roseff SD, Luban NLC, Manno CS: Guidelines for assessing appropriateness of pediatric transfusion. Transfusion 42(11):1398–1413, 2002. doi: 10.1046/j.1537-2995.2002.00208.x. See also New HV, Berryman J, Bolton-Maggs PH, et al: Guidelines on transfusion for fetuses, neonates and older children. Br J Haematol 175(5):784–828, 2016. doi: 10.1111/bjh.14233.

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