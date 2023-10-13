Пороговые уровни для обменного переливания крови для младенцев < 4 месяцев
Гематокрит
*Критерии для переливания эритроцитов
< 45%
Врожденны цианотический порок сердца
Использование ECMO
< 35%
Использование кислорода через дефлектор > 35% FIO2
Использование СИПАП или механической вентиляции со средним давлением в дыхательных путях > 6-8 см H2O
< 30%
Использование любых дополнительного O2
Использование любых CPAP или механической вентиляции
Резкое нарушение сердечного ритма и частоты дыхания†
< 20%
Низкое число ретикулоцитов и симптомы анемии (например, тахикардия, тахипноэ, плохой аппетит)
* По крайней мере, 1 из этих критериев должен присутствовать.
† Отклонения включают: > 6 эпизодов апноэ в течение 12 часов; 2 эпизода апноэ в течение 24 часов, требующих искусственной вентиляции с использованием мешка и маски; частота сердечных сокращений > 180/минуту в течение 24 часов; клинически значимая брадикардия; частота дыхания > 80/минуту в течение 24 часов.
СИПАП = постоянное положительное давление в дыхательных путях; ЭКМО = экстракорпоральная мембранная оксигенация; FIO2 = фракция вдыхаемого O2; RBC = эритроциты.
Adapted from Roseff SD, Luban NLC, Manno CS: Guidelines for assessing appropriateness of pediatric transfusion. Transfusion 42(11):1398–1413, 2002. doi: 10.1046/j.1537-2995.2002.00208.x. See also New HV, Berryman J, Bolton-Maggs PH, et al: Guidelines on transfusion for fetuses, neonates and older children. Br J Haematol 175(5):784–828, 2016. doi: 10.1111/bjh.14233.