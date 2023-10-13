* Если врачи подозревают диабет (например, у пациентов с такими факторами риска, как ожирение, сильная наследственная предрасположенность к диабету, или появление гестационного диабета в предыдущей беременности), натощак измеряется уровень глюкозы в плазме крови и HbA1C.