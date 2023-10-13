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Пороговые значения для диагностирования симптоматического диабета во время беременности

Метод*

Пороговое значение

Глюкоза плазмы натощак

126 мг/дл [7,0 ммоль/л]

НЬA1С (гликозилированный гемоглобин)

6,5%

Анализ содержания глюкозы в плазме в произвольное время

200 мг/дл в более чем одной пробе

* Если врачи подозревают диабет (например, у пациентов с такими факторами риска, как ожирение, сильная наследственная предрасположенность к диабету, или появление гестационного диабета в предыдущей беременности), натощак измеряется уровень глюкозы в плазме крови и HbA1C.

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