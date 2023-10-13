Пороговые значения для диагностирования симптоматического диабета во время беременности
Метод*
Пороговое значение
Глюкоза плазмы натощак
126 мг/дл [7,0 ммоль/л]
НЬA1С (гликозилированный гемоглобин)
6,5%
Анализ содержания глюкозы в плазме в произвольное время
200 мг/дл в более чем одной пробе
* Если врачи подозревают диабет (например, у пациентов с такими факторами риска, как ожирение, сильная наследственная предрасположенность к диабету, или появление гестационного диабета в предыдущей беременности), натощак измеряется уровень глюкозы в плазме крови и HbA1C.