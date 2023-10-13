Поражения, митирующие укусы паука
Категория
Примеры
Укусы насекомых
Укусы муравьёв
Укусы постельных клопов
Укусы блох
Укусы мух
Укусы жуков Reduviid, представляющих большую семью хищных насекомых в подотряде клопов (например, жуки-убийцы, колесные, целующие)
Укусы других членистоногих
Укусы клещей
Укусы иксодовых клещей
Кожные заболевания
Хроническая мигрирующая эритема
Узловатая эритема
Лейкоцитокластический васкулит
Гангренозная пиодермия
Споротрихоз
Токсический эпидермальный некролиз
Инфекции
Хронический простой герпес
Кожная форма сибирской язвы (сибиреязвенный карбункул)
Диссеминированная гонококковая инфекция
Метициллин-резистентный Staphylococcus aureus
Септическая эмболия при эндокардите или при внутривенном введении наркотиков
Травма
Самоповреждения
Подкожная инъекция лекарств