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Покрытие антибиотиками некоторых хирургических процедур

Хирургическая процедура

Утвержденные антибиотики

На сердце или сосудах

Цефазолин, цефуроксим, или ванкомицин

При аллергии на бета-лактамы: ванкомицин или клиндамицин

Артропластика коленного или тазобедренного сустава

Цефазолин, цефуроксим, или ванкомицин

При аллергии на бета-лактамы: ванкомицин или клиндамицин

Толстая кишка

Цефотетан, цефокситин, ампициллин/сульбактам, или эртапенем или цефазолин плюс метронидазол или цефуроксим плюс метронидазол или цефтриаксон плюс метронидазол

При аллергии на бета-лактамы: клиндамицин плюс гентамицин или клиндамицин плюс ципрофлоксацин или клиндамицин плюс азтреонам или метронидазол плюс гентамицин или метронидазол плюс ципрофлоксацин

Гистерэктомия

Цефотетан, цефазолин, цефокситин, цефуроксим, или ампициллин/сульбактам

При аллергии на бета-лактам: клиндамицин плюс гентамицин или клиндамицин плюс ципрофлоксацин или клиндамицин плюс азтреонам или метронидазол плюс гентамицин или метронидазол плюс ципрофлоксацин или ванкомицин плюс аминогликозиды или ванкомицин плюс азтреонам или ванкомицин плюс хинолон

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