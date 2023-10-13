Показатели периферической крови при тромбоцитопенических заболеваниях
Нормальные эритроциты и лейкоциты
Лекарственно-индуцированная тромбоцитопения
Тромбоцитопения, связанная с гепатитом С
Тромбоцитопения, связанная с ВИЧ
Посттрансфузионная пурпура
Фрагментация эритроцитов (шизоциты)
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС)
HELLP-синдром ( г емолитическая анемия, повышенное содержание п еченочных ферментов, низкие тромбоциты)
Гемолитический уремический синдром
Метастатический рак
Преэклампсия с ДВС
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
Клапанный гемолиз
Аномалии лейкоцитов
Гиперсегментированные полиморфноядерные лейкоциты при мегалобластических анемиях
Незрелые клетки при лейкозе из больших гранулярных лейкоцитов или увеличенные зрелые лимфоциты при хроническом лимфолейкозе
Заметное снижениегранулоцитов при апластической анемии
Часто гигантские тромбоциты (достигающие размеров эритроцитов)
Синдром Бернарда-Сулье
Заболевания, связанные с миозином, тяжелой цепью 9, немышечным геном (MYH9)
Другие врожденные тромбоцитопении
Аномалии эритроцитов, ядросодержащие эритроцитыи незрелые гранулоциты
Агрегация тромбоцитов
Псевдотромбоцитопения