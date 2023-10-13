skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Показатели на момент постановки диагноза при наиболее распространенных лейкозах

Характеристика

Возрастной пик заболеваемости

Детство

Любой возраст

Средний и пожилой возраст

Взрослый возраст

Уровень лейкоцитов в крови

Повышен в 50% случаев

В пределах нормы или снижен в 50% случаев

Повышен в 60% случаев

В пределах нормы или снижен в 40% случаев

Повышен в 98% случаев

В пределах нормы или снижен в 2% случаев

Повышен в 100% случаев

Лейкоцитарная формула

Много лимфобластов

Много миелобластов

Малые лимфоциты

Весь миелоидный ряд

Анемия

Тяжелая в > 90% случаев

Тяжелая в > 90% случаев

Легкая примерно в 50% случаев

Легкая в 80% случаев

Тромбоциты

Снижены в > 80% случаев

Снижены в > 90% случаев

Снижены в 20-30% случаев

Повышен в 60% случаев

Снижены в 10% случаев

Лимфаденопатия

Распространенные

Иногда

Распространенные

Редко

Спленомегалия

В 60% случаев

В 50% случаев

Характерна умеренная

Характерна выраженная

Другие признаки

Без профилактики - обычно поражается центральная нервная система

Центральная нервная система поражается редко

Иногда в миелобластах тельца Ауэра

Иногда гемолитическая анемия и гипогаммаглобулинемия

Низкий уровень лейкоцитарной щелочной фосфатазы

В > 90% случаев наличие филадельфийской хромосомы

По этим темам