Показатели на момент постановки диагноза при наиболее распространенных лейкозах
Характеристика
Возрастной пик заболеваемости
Детство
Любой возраст
Средний и пожилой возраст
Взрослый возраст
Уровень лейкоцитов в крови
Повышен в 50% случаев
В пределах нормы или снижен в 50% случаев
Повышен в 60% случаев
В пределах нормы или снижен в 40% случаев
Повышен в 98% случаев
В пределах нормы или снижен в 2% случаев
Повышен в 100% случаев
Лейкоцитарная формула
Много лимфобластов
Много миелобластов
Малые лимфоциты
Весь миелоидный ряд
Анемия
Тяжелая в > 90% случаев
Тяжелая в > 90% случаев
Легкая примерно в 50% случаев
Легкая в 80% случаев
Тромбоциты
Снижены в > 80% случаев
Снижены в > 90% случаев
Снижены в 20-30% случаев
Повышен в 60% случаев
Снижены в 10% случаев
Лимфаденопатия
Распространенные
Иногда
Распространенные
Редко
Спленомегалия
В 60% случаев
В 50% случаев
Характерна умеренная
Характерна выраженная
Другие признаки
Без профилактики - обычно поражается центральная нервная система
Центральная нервная система поражается редко
Иногда в миелобластах тельца Ауэра
Иногда гемолитическая анемия и гипогаммаглобулинемия
Низкий уровень лейкоцитарной щелочной фосфатазы
В > 90% случаев наличие филадельфийской хромосомы