Показатели материнской смертности в отдельных странах, 2020
Страна
Показатели материнской смертности*
Австралия
3
Канада
11
Китай
23
Германия
4
Греция
8
Израиль
3
Япония
4
Мексика
59
Нидерланды
4
Новая Зеландия
7
Польша
2
Пуэрто-Рико
34
Катар
8
Российская Федерация
14
Испания
3
Швеция
5
Швейцария
7
Турция
17
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
10
Соединенные Штаты
21
Коэффициент материнской смертности показывает количество женщин, которые умерли от причин, связанных с беременностью, во время беременности или в течение 42 дней после окончания беременности на 100 000 новорожденных. В 2020 году эти показатели варьировали от 2 (Польша) до 1223 (Южный Судан) на 100 000 живорожденных (страны не указаны).
Reference: Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division. Geneva: World Health Organization; 2023.