Коэффициент материнской смертности показывает количество женщин, которые умерли от причин, связанных с беременностью, во время беременности или в течение 42 дней после окончания беременности на 100 000 новорожденных. В 2020 году эти показатели варьировали от 2 (Польша) до 1223 (Южный Судан) на 100 000 живорожденных (страны не указаны).

