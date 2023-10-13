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Показатели материнской смертности в отдельных странах, 2020

Страна

Показатели материнской смертности*

Австралия

3

Канада

11

Китай

23

Германия

4

Греция

8

Израиль

3

Япония

4

Мексика

59

Нидерланды

4

Новая Зеландия

7

Польша

2

Пуэрто-Рико

34

Катар

8

Российская Федерация

14

Испания

3

Швеция

5

Швейцария

7

Турция

17

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

10

Соединенные Штаты

21

Коэффициент материнской смертности показывает количество женщин, которые умерли от причин, связанных с беременностью, во время беременности или в течение 42 дней после окончания беременности на 100 000 новорожденных. В 2020 году эти показатели варьировали от 2 (Польша) до 1223 (Южный Судан) на 100 000 живорожденных (страны не указаны).

Reference: Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division. Geneva: World Health Organization; 2023.

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