Показания к спленэктомии при гиперспленизме
Показания
Примеры
Чрезмерное кровотечение
Гиперселезеночная тромбоцитопения
Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, требующее сопутствующей шунтирующей процедуры
Травма с разрывом селезенки с чрезмерным кровотечением
Гемолитические заболевания, при которых спленомегалия дополнительно снижает выживаемость внутренне аномальных эритроцитов
Механическое вторжение в другие органы брюшной полости
Непроходимость почечной чашки левой почки
Желудок с чувством быстрого насыщения
Тяжелая панцитопения связана с массивной спленомегалией
Волосатоклеточный лейкоз
Нарушения липидного хранения*
Застой селезенки вследствие сосудистых аномалий
Обструкция селезеночной вены вследствие тромбоза, наружной компрессии или стеноза
Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, связанное с чрезмерным увеличенным селезеночным венозным давлением вследствие портальной гипертензии или синдрома Будда-Шиари
*Селезенка может быть в 30 раз больше, чем обычно.