Показания к спленэктомии или лучевой терапии в гиперспленизм
Показания
Примеры
Чрезмерное кровотечение
Гиперселезеночная тромбоцитопения
Гемолитические синдромы, при которых спленомегалия дополнительно снижает выживаемость внутренне аномальных эритроцитов
Механическое вторжение в другие органы брюшной полости
Непроходимость почечной чашки левой почки
Желудок с чувством быстрого насыщения
Тяжелая панцитопения связана с массивной спленомегалией
Волосатоклеточный лейкоз
Нарушения липидного хранения*
Сосудистые инсульты с вовлечением селезёнки
Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, связанное с чрезмерным селезеночным венозным возвратом вследствие портальной гипертензии
Повторные инфаркты
*Селезенка может быть в 30 раз больше, чем обычно.