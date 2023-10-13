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Показания к спленэктомии или лучевой терапии в гиперспленизм

Показания

Примеры

Чрезмерное кровотечение

Гиперселезеночная тромбоцитопения

Гемолитические синдромы, при которых спленомегалия дополнительно снижает выживаемость внутренне аномальных эритроцитов

Наследственный сфероцитоз

Талассемия

Механическое вторжение в другие органы брюшной полости

Непроходимость почечной чашки левой почки

Желудок с чувством быстрого насыщения

Тяжелая панцитопения связана с массивной спленомегалией

Волосатоклеточный лейкоз

Нарушения липидного хранения*

Миелопролиферативные новообразования

Сосудистые инсульты с вовлечением селезёнки

Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, связанное с чрезмерным селезеночным венозным возвратом вследствие портальной гипертензии

Повторные инфаркты

*Селезенка может быть в 30 раз больше, чем обычно.

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