Показания к канюляции легочной артерии:
Заболевания сердца
Острая клапанная недостаточность
Осложненная сердечная недостаточность
Осложнённый инфаркт миокарда
Разрыв межжелудочковой перегородки
Нестабильность гемодинамики*
Оценка внутрисосудистого объёма
Исследование гемодинамики
Операции на сердце
Послеоперационный уход за больными в тяжелом состоянии
Хирургия и послеоперационный уход у больных с выраженными болезями сердца
Легочные нарушения
Осложненная легочная эмболия
* Особенно, если требуется, инотропные препараты.