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Показания к канюляции легочной артерии:

Заболевания сердца

Острая клапанная недостаточность

Тампонада сердца

Осложненная сердечная недостаточность

Осложнённый инфаркт миокарда

Разрыв межжелудочковой перегородки

Нестабильность гемодинамики*

Оценка внутрисосудистого объёма

Шок

Исследование гемодинамики

Операции на сердце

Послеоперационный уход за больными в тяжелом состоянии

Хирургия и послеоперационный уход у больных с выраженными болезями сердца

Легочные нарушения

Осложненная легочная эмболия

Легочная гипертензия

* Особенно, если требуется, инотропные препараты.

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