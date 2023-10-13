Показания к гибкой бронхоскопии
Методика
Показания
Диагностическая
Патологические изменения рентгенограммы органов грудной клетки: для этиологической диагностики пневмонии* у пациентов с иммунодефицитом, заболеваний с рецидивирующим или затяжным течением у пациентов без иммунодефицита, наличия объемных образований с паратрахеальной/медиастинальной/внутригрудной локализацией, наличия объемных образований внутригрудного лимфатического протока и паренхимы легких, особенно в проксимальной части
Ателектазы (персистирующие)*
Кашель (персистирующий, неясной этиологии)*
Диффузные процессы в легком (трансбронхиальная биопсия легкого)
Оценка при отторжении у реципиента трансплантата легкого
Обследование дыхательных путей у пациента с ожогами
Оценка повреждений бронхов у пациента с травмой грудной клетки
Положительное цитологическое исследование мокроты при нормальной рентгенграфии органов грудной клетки*
Подозрение на трахеопищеводный свищ
Хрипы (локализованые/фиксированные)
Аборт по медицинским показаниям
Аспирация застойного секрета*, †
Бронхолегочный лаваж (легочный альвеолярный протеиноз)
Лазерная резекция опухоли ‡
Уменьшение объема легких
Лечение бронхоплевральной фистулы
Фотодинамическая терапия ‡
Установка стента в дыхательные пути ‡
Установка эндотрахеальной трубки в тяжелых ситуациях (травма шеи, анатомические особенности)
Установка эндобронхиального клапана
Удаление инородного тела ‡
* Гибкая бронхоскопия показана при неиформативности менее инвазивных методов исследования и лечения.
† Гибкая бронхоскопия не заменяет физиотерапевтические методы, небулайзеры для введения бронхолитиков и носотрахеальную санацию. Она показана пациентам с гипоксемией (на искусственной вентиляции легких) и/или долевым ателектазом при наличии вязкого секрета и неэффективности традиционной терапии.
‡ Жесткая бронхоскопия обеспечивает больший контроль над инструментарием, чем гибкая бронхоскопия.