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Показания к гибкой бронхоскопии

Методика

Показания

Диагностическая

Патологические изменения рентгенограммы органов грудной клетки: для этиологической диагностики пневмонии* у пациентов с иммунодефицитом, заболеваний с рецидивирующим или затяжным течением у пациентов без иммунодефицита, наличия объемных образований с паратрахеальной/медиастинальной/внутригрудной локализацией, наличия объемных образований внутригрудного лимфатического протока и паренхимы легких, особенно в проксимальной части

Ателектазы (персистирующие)*

Кашель (персистирующий, неясной этиологии)*

Диффузные процессы в легком (трансбронхиальная биопсия легкого)

Оценка при отторжении у реципиента трансплантата легкого

Обследование дыхательных путей у пациента с ожогами

Оценка повреждений бронхов у пациента с травмой грудной клетки

Кровохарканье

Стадирование рака легкого

Положительное цитологическое исследование мокроты при нормальной рентгенграфии органов грудной клетки*

Подозрение на трахеопищеводный свищ

Хрипы (локализованые/фиксированные)

Аборт по медицинским показаниям

Аспирация застойного секрета*, †

Бронхолегочный лаваж (легочный альвеолярный протеиноз)

Лазерная резекция опухоли ‡

Уменьшение объема легких

Лечение бронхоплевральной фистулы

Фотодинамическая терапия ‡

Установка стента в дыхательные пути ‡

Установка эндотрахеальной трубки в тяжелых ситуациях (травма шеи, анатомические особенности)

Установка эндобронхиального клапана

Удаление инородного тела ‡

* Гибкая бронхоскопия показана при неиформативности менее инвазивных методов исследования и лечения.

† Гибкая бронхоскопия не заменяет физиотерапевтические методы, небулайзеры для введения бронхолитиков и носотрахеальную санацию. Она показана пациентам с гипоксемией (на искусственной вентиляции легких) и/или долевым ателектазом при наличии вязкого секрета и неэффективности традиционной терапии.

‡ Жесткая бронхоскопия обеспечивает больший контроль над инструментарием, чем гибкая бронхоскопия.

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