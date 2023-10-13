Показания к генетическому обследованию плода
Показания
Примечания
Желание пройти обследование
АКАГ рекомендует предлагать всем беременным женщинам неинвазивное и инвазивное обследование для оценки кариотипа плода, вне зависимости от возраста матери.
Предыдущие повторные самопроизвольные аборты
Хромосомный анализ может быть показан обоим родителям.
Хромосомные нарушения у предыдущего ребенка
Хромосомный анализ может быть показан обоим родителям.
Возраст родителей > 50 лет
Результаты тестирования противоречивы, так как, хотя старший возраст родителей увеличивает риск появления некоторых патогенных вариантов гена, количество и локусы возможных вариантов возникновения патогенных генов de novo огромны, что делает тестирование проблематичным. Тем не менее тестирование экзома, которое пока еще находится в стадии изучения, может быть полезным, поскольку оно использует один лабораторный тест для идентификации многих патогенных вариантов гена.
Хромосомные нарушения у родителей
Исходя из специфической аномалии, не все родительские хромосомные перестройки связаны с риском для потомства.
Подозрение на сцепленное с полом менделевское нарушение
Чтобы продолжить тестирование, должен быть известен конкретный патогенный вариант гена родителей.
Аутосомное менделевское нарушение, диагностированное или подозреваемое у обоих родителей
Чтобы продолжить тестирование, должен быть известен конкретный патогенный вариант гена родителей.
Аномальные результаты анализа бесклеточной ДНК, циркулирующей в плазме крови матери
Исследование ворсин хориона в 1 триместре или амниоцентез во 2 триместре.
Уровни серологических маркеров у матери*, позволяющие предположить трисомию 21 или трисомию 18
Исследование ворсин хориона в 1 триместре или амниоцентез во 2 триместре.
Повышенный уровень альфа-фетопротеина у матери и неопределенные результаты ультразвукового исследования
Выполняется амниоцентез.
Структурные аномалии у плода (включая утолщение шейной складки в 1 триместре), выявленные при ультрасонографии
Риск хромосомных нарушений у плода зависит от специфических анатомических симптомов.
* Измерено в 1 или 2 триместре.
АКАГ= Американская коллегия акушеров и гинекологов.