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Показания к генетическому обследованию плода

Показания

Примечания

Желание пройти обследование

АКАГ рекомендует предлагать всем беременным женщинам неинвазивное и инвазивное обследование для оценки кариотипа плода, вне зависимости от возраста матери.

Предыдущие повторные самопроизвольные аборты

Хромосомный анализ может быть показан обоим родителям.

Хромосомные нарушения у предыдущего ребенка

Хромосомный анализ может быть показан обоим родителям.

Возраст родителей > 50 лет

Результаты тестирования противоречивы, так как, хотя старший возраст родителей увеличивает риск появления некоторых патогенных вариантов гена, количество и локусы возможных вариантов возникновения патогенных генов de novo огромны, что делает тестирование проблематичным. Тем не менее тестирование экзома, которое пока еще находится в стадии изучения, может быть полезным, поскольку оно использует один лабораторный тест для идентификации многих патогенных вариантов гена.

Хромосомные нарушения у родителей

Исходя из специфической аномалии, не все родительские хромосомные перестройки связаны с риском для потомства.

Подозрение на сцепленное с полом менделевское нарушение

Чтобы продолжить тестирование, должен быть известен конкретный патогенный вариант гена родителей.

Аутосомное менделевское нарушение, диагностированное или подозреваемое у обоих родителей

Чтобы продолжить тестирование, должен быть известен конкретный патогенный вариант гена родителей.

Аномальные результаты анализа бесклеточной ДНК, циркулирующей в плазме крови матери

Исследование ворсин хориона в 1 триместре или амниоцентез во 2 триместре.

Уровни серологических маркеров у матери*, позволяющие предположить трисомию 21 или трисомию 18

Исследование ворсин хориона в 1 триместре или амниоцентез во 2 триместре.

Повышенный уровень альфа-фетопротеина у матери и неопределенные результаты ультразвукового исследования

Выполняется амниоцентез.

Структурные аномалии у плода (включая утолщение шейной складки в 1 триместре), выявленные при ультрасонографии

Риск хромосомных нарушений у плода зависит от специфических анатомических симптомов.

* Измерено в 1 или 2 триместре.

АКАГ= Американская коллегия акушеров и гинекологов.

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