Показания к биопсии печени*
Состояние
Применение
Необъяснимые отклонения в лабораторных печеночных тестах
Диагностика
Алкогольная болезнь печени или неалкогольная жировая болезнь печени
Диагноз и определение стадии заболевания
Хронический гепатит (вирусный или аутоиммунный)
Диагноз и определение стадии заболевания
Болезни, обусловленные накоплением тяжелых металлов (например, гемохроматоз, болезнь Вильсона)
Диагностика
Подозрение на отторжение или другие осложнения после пересадки печени
Диагностика
Состояние донора печени
Обследование
Гепатоспленомегалия неизвестной причины
Диагностика
Ничем не объяснимый внутрипеченочный холестаз (обычно первичный билиарный холангит [первичный биоиарный цирроз], первичный склерозиющий холангит или лекарственное поражение печени)
Диагностика
Подозрение на рек или неясные очаговые изменения печени
Диагностика
Необъяснимые системные отклонения (например, лихорадка неясного происхождения, воспалительные или грануломатозные патологии)
Диагноз (культура высеяна)
Использование гепатотоксичных препаратов (например, метотрексата)
Мониторинг
*В основном, биопсия показана при подозрении на патологию печени, которая остается неясной при обследовании менее инвазивными методами, или требуется гистопатологическое исследование для определениями стадии.