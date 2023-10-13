Показания для постоянной электрокардиостимуляции
Аритмия
(Установлено на основании доказательств или экспертного заключения)
Относительные показания, при которых эффективность подтверждается большинством исследований или экспертным мнением
Относительные показания, при которых эффективность менее убедительна или мнение експерта
Не указано или вредно
Симптоматическая брадикардия с симптомами, относящимися напрямую к брадикардии
Симптоматическая брадикардия, вызванная длительной лекарственной терапией, для которой нет приемлемой альтернативы
Симптоматическая брадикардия у пациентов с синдромом тахи-брадикардии и симптомами, относящимися к брадикардии,
Симптоматическая хронотропная некомпетентность (частота ритма не соответствует физиологическим потребностям)
—
Асимптоматическая брадикардия
Симтомы, предполагающие наличие брадикардии, в действительности не связаны с редким сердечным ритмом
Симтоматическая брадикардия является следствием медикаментозной терапии, не являющейся обязательной для пациента
Брадикардия, ассоциированная со сном
Любая приобретенная AВ-блокада высокой степени, 3-й степени или 2-й степени II типа, независимо от симптомов, не вызванная обратимыми или физиологическим причинами
Симптоматическая АВ блокада, которая не проходит, несмотря на лечение её потенциальных причин
АВ-блокада третьей, второй степени или с интервалом HV ≥ 70 мс у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями, связанными с нарушениями проводимости (например, миотоническая дистрофия) независимо от симптомов
Симптоматическая брадикардия у пациентов с фибрилляцией предсердий
Симптоматическая АВ блокада, причиной которой является лечение необходимыми лекарствами, которые нельзя отменить
AВ-блокада 2-й степени II типа, 3-й степени или высокой степени у пациентов с инфильтративной кардиомиопатией (например, саркоидоз сердца или амилоидоз) и ожидаемой продолжительностью жизни > 1 года
Интервал PR > 240 миллисекунд и блокада левой ножки пучка Гиса у пациентов с мутациями гена A/C ламина (включая тазово-плечевую мышечную дистрофию и мышечную дистрофию Эмери-Дрейфуса) и ожидаемой продолжительностью жизни > 1 года
AВ-блокада 1-й или 2-й степени I типа с симптомами, которые явно относятся к AВ-блокаде
Симптоматическая AВ-блокада 2-й или 3-й степени вследствие нарушений функции щитовидной железы без наблюдающегося обратного развития
Интервал PR > 240 мс, продолжительность QRS > 120 мс или фасцикулярная блокада у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями, связанными с нарушениями проводимости (например, миотоническая дистрофия), если ожидаемая продолжительность жизни > 1 года
АВ-блокада 1-й степени, АВ-блокада 2-й степени I типа или АВ-блокада 2:1 на уровне АВ-узла у бесссимптомных пациентов
АВ-блокада 1-й степени, АВ-блокада 2-й степени 1-го типа или АВ-блокада 2:1 на уровне АВ-узла, у пациентов с симптомами, не относящимися к АВ-блокаде
АВ-блокада, способная разрешиться без последующего рецидива (например, вследствие передозировки препарата или болезни Лайма, либо бессимптомной транзиторной ваготонии)
Тахиаритмии†
Устойчивая, пауз-зависимая ЖТ, (включая ЖТ типа torsades de pointe)
Пациенты из группы высокого риска с врожденным синдромом удлиненного интервала QT
Симптоматическая рецидивирующая наджелудочковая тахикардия, успешно купируемая стимуляцией, в тех редких случаях, когда не возможно выполнить аблацию такой тахикардии и/или лекарственные препараты не эффективны в профилактике аритмии, либо вызывают непереносимые побочные эффекты
Профилактика симтоматической рецидивирующей фибрилляции предсердий, рефрактерной к лекарственной терапии при наличии дисфункции синусового узла
Частая или комплексная желудочковая экстрасистолия без устойчивой ЖТ при отсутствии синдрома удлиненного QT
Пируэтная желудоТахикардия типа "пируэт" вследствие обратимых причин
Профилактика ПФ у пациентов без другого указания для стимуляции
После острого инфаркта миокарда*
Устойчивая симтоматическая АВ блокада II степени типа 2, высокой степени или III степени
Нет
Нет
Преходящая АВ-блокада
Приобретенная блокада ночек пучка Гиса или фасцикулярная блокада без АВ блокады 2-ой и 3-ей степени
Обморок у пациентов с интервалом HV ≥ 70 миллисекунд или с признаками инфранодальной блокады при электрофизиологическом исследовании
Альтернирующая блокада ножек пучка Гиса
Блокада фасцикулярной и пучковой ветви у пациентов с синдромом Кернса-Сейра, если ожидаемая продолжительность жизни > 1 года
Удлинение QRS > 110 мс у пациентов с болезнью Андерсона-Фабри
У пациентов с сердечной недостаточностью и ФВЛЖ 36-50% и БЛНПГ (QRS ≥ 150 миллисекунд) как часть сердечной ресинхронизирующей терапии (CРТ), если ожидаемая продолжительность жизни > 1 год
Фасцикулярная блокада и блокада пучка Гиса с АВ проводимостью 1:1 у бессимптомных пациентов
Далекозашедшая АВ блокада II или III степени, сопровождающиеся симптоматической брадикардией, дисфункцией ЛЖ или сниженным сердечным выбросом
Дисфункция синусового узла, при которой симптомы коррелируют с несоответствующей возрасту брадикардией
Послеоперационная далекозашедшая АВ блокада II степени или АВ блокада III степени, если не прогнозируется ее разрешение, или если она сохраняется ≥ 7 дней после проведенной операции на сердце
Врожденная АВ блокада III степени с широкими замещающими комплексами, сложными желудочковыми нарушениями ритма сердца, или дисфункцией желудочков
Врожденная АВ блокада III степени у новорожденных с частотой желудочковых сокращений < 55 ударов в минуту или в сочетании с врожденным пороком сердца и желудочковым ритмом < 70 ударов в минуту
Устойчивая пауз-зависимая желудочковая тахикардия, не зависимо от наличия или отсутствия удлиненного интервала QT, для которой эффективность стимуляции отчетливо доказана
При сочетании врожденного порока сердца и синусовой брадикардии для профилактики возникновения рецидивирующих эпизодов реципрокных предсердных тахикардий
Врожденная АВ блокада III степени по прошествии 1-го года жизни со средней частотой сердечных сокращений < 50 ударов в минуту, внезапными паузами желудочкового ритма, которые превышают базовый интервал R-R более чем в 2-3 раза или появление симптомов хронотропной недостаточности
Бессимптомная синусовая брадикардия у детей со сложным врожденными пороком сердца в сочетании с частотой сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту в покое или желудочковыми паузами более 3 секунд.
Пациенты с врожденными пороками сердца и нарушениями гемодинамики вследствие синусовой брадикардии или потери синхронности предсердно-желудочковых сокращений
Необъяснимые синкопальные состояния у пациентов, которым было выполнено оперативное лечение по поводу врожденного порока сердца, осложнившееся транзиторной АВ блокадой III степени с резидуальной фасцикулярной блокадой
Транзиторная послеоперационная АВ блокада III степени, переходящая в синусовый ритм, с резидуальной двухпучковой блокадой
Врожденная АВ блокада III степени у бессимтомного новорожденного, ребенка и подростка с приемлемой частотой ритма, узкими комплексами QRS и сохраненной функцией ЛЖ
Бессимптомная синусовая брадикардия после операций по поводу врожденного порока и с частотой сердечных сокращений в покое < 40 ударов в минуту или паузами при сокращениях желудочков > 3 секунд.
Транзиторная послеоперационная АВ блокада с восстановлением нормального синусового ритма
Бессимптомная послеоперационная двухпучковая блокада с АВ блокадой I степени или без нее и без предшествующей АВ блокады III степени
Бессимптомная АВ блокада II степени I типа
Бессимптомная синусовая брадикардия с максимальным R-R интервалом < 3 секунд и минимальной ЧСС > 40 ударов в минуту
Синдром гиперчувствительности каротидного синуса или нейрокардиогенные синкопы†
Повторяющиеся синкопальные состояния, спонтанно вызванные стимуляцией каротидного синуса или давлением на него, что приводит к асистолии длительностью > 3 секунд
Повторяющиеся синкопальные состояния без очевидных провоцирующих событий при наличии гиперчувствительности каротидного синуса (т.е., стимуляция каротидного синуса приводит к возникновению асистолии > 3 секунд)
Симптоматичные нейрокардиогенные синкопы, ассоциированные с документированными спонтанными или возникающими во время тилт-теста эпизодами брадикардии
Чрезмерный кардиоингибиторный ответ на стимуляцию каротидного синуса при отсутствии симптоматики или наличии вагусной симптоматики (например, головокружения)
Ситуационные вазовагальные обмороки, при которых эффективно уклонение от провоцирующих факторов
После транслантации сердца†
Неуместная или симптоматическая брадикардия, которая является стойкой или, как ожидается, будет сохраняться
Те же показания для постоянной кардиостимуляции, что и у пациентов, которым не выполнялась трансплантация сердца
Нет
Продолжающаяся или повторяющаяся относительная брадикардия, лимитирующая возможности реабилитации или выписки пациента после оперативного лечения
Синкопальные состояния после трансплантации, в том числе при отсутствии документированной брадиаритмии
Нет
Cоответствуют показаниям, установленным для дисфункции синусового узла или АВ блокады
Медикаментозно рефрактерные симптоматические пациенты со значительной обструкцией выходного тракта ЛЖ в состоянии покоя или провокации
Нет
Бессимптомные пациенты или пациенты с хорошим эффектом от медикаментозной терапии
Симптоматическая гипертрофическая кардиомиопатия без признаков обструкции выходного тракта ЛЖ
Кардиоресинхронизирующая терапия (CRT) у пациентов с тяжелой систолической дисфункцией сердца†
СРТ (с функцией дефибрилляции или без нее) показана больным с ФВЛЖ ≤ 35%, БЛНГ, длительность QRS 0,15 секунды, синусовым ритмом и классом II, III или амбулаторным классом IV сердечной недостаточности по классификации NYHA на фоне приема оптимальной медикаментозной терапии
СРТ (с функцией дефибрилляции или без нее) показана больным с ФВЛЖ ≤35%, синусовым ритмом, БЛНГ, длительность QRS 0,12-0,149 секунды и класс II, класс III или амбулаторный класс IV сердечной недостаточности по классификации NYHA на фоне приема оптимальной медикаментозной терапии
CРT показана пациентам с ФВЛЖ ≤ 35%, синусовым ритмом, БЛНГ, длительностью QRS ≥ 0,15 секунды и классом III или амбулаторным классом IV сердечной недостаточности по классификации NYHA на фоне оптимальной медикаментозной терапии
СРТ у больных с ФВЛЖ ≤ 35% при ФП, которые удовлетворяют критерии для СРТ и абляции АВ узла или медикаментозной терапии с почти 100% стимуляцией желудочков
СРТ у больных с ФВ ЛЖ ≤ 35%, у которых запланирована установка нового устройства или замена устройства с ожидаемой > 40% желудочковой стимуляцией
ФВЛЖ ≤ 30%, вызванная ишемической болезнью сердца, в синусовом ритме, QRS продолжительностью ≥ 0,15 секунд и симптомы класса I сердечной недостаточности по NYHA на фоне приема оптимальной медикаментозной терапии
ФВЛЖ ≤ 35%, синусовый ритм, отсутствие БЛНГ, длительность QRS 0,12-0,149 секунд и симптомы сердечной недостаточности класса III согласно NYHA или амбулаторного класса IV на фоне приема оптимальной медикаментозной терапии
ФВЛЖ ≤ 35%, синусовый ритм, отсутствие БЛНГ, QRS продолжительность ≥ 0,15 секунд и симптомы сердечной недостаточности II класса согласно NYHA во время приема оптимальной медикаментозной терапии
Симптомы сердечной недостаточности класса I или II за NYHA и отсутствие изменений QRS, соответствующим БЛНГ с продолжительностью QRS < 0,15 секунды
Сопутствующие заболевания и/или нарушения общего состояния ограничат выживание с хорошим функциональным статусом до < 1 года
ПФ = предсердная фибрилляция; АВ = атриовентрикулярный; БНПГ = блокада ножки пучка Гиса; ФВ = фракция выброса; HV интервал = интервал между сигналом пучка Гиса и до начала 1-го сигнала желудочков; ИКД = имплантируемый кардиовертер- дефибриллятор; БЛНГ = блокада левой ножки пучка Гиса; ЛЖ = левый желудочек; NYHA = Нью Йоркская кардиологическая ассоциация; СВТ = суправентрикулярная тахикардия; ЖТ = желудочковая тахикардия.
ПРИМЕЧАНИЕ: показания, приведенные в таблице выше, основаны на рекомендациях в следующих сносках:
* Adapted from Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, et al: 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. J Am Coll Cardiol 2018, 25701. doi: 10.1016/j.jacc.2018.10.044
† Adapted from Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, et al: 2012 ACCF/AHA/HRS focused update incorporated into the ACCF/AHA/HRS 2008 Guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities. Circulation 117(21):e350–e408, 2008 and Circulation 127(3):e283–e352, 2013.