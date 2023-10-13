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Подтипы синдрома Бартера*

Класс

Ген (белок) †

Возраст начала заболевания

Клинические симптомы

I

SLC12A1 (NKCC2)†

Антенатальный/неонатальный

Многоводие, недоношенность, гипокалиемия/алкалоз, полиурия, гиперкальциурия, нефрокальциноз

II

KCNJ1 (ROMK1)†

Антенатальный/неонатальный

Подобно типу I

III

CLCNKB (ClC-Kb)†

Позднее начало болезни (в детстве)

Подобно типу I, может быть менее тяжелым

У некоторых детей проявляется синдром Гительмана в виде генетических дефектов белка ClC-Kb в дистальных извитых канальцах и соединительных канальцах

Внутривенно

Сенсорно-невральная глухота у детей (BSND) (синдром Барттина)(Barttin)†

Антенатальный/неонатальный

Подобно типу I, нефрокальциноз менее распространен

Ассоциировано с нейросенсорной тугоухостью

IVb

CLCNKA (ClC-Ка)† и CLCNKB (ClC-Kb)†

Антенатальный/неонатальный

Аналогичен типу IV

Ассоциировано с нейросенсорной тугоухостью

V

CASR (CaSR)†

Позднее начало

Фенотип Барттер с низким/нормальным интактным уровнем паратиреоидного гормона, гипокальциемией, гиперкальциурией и нефрокальцинозом

Вследствие усиления функции кальций-чувствительных рецепторов (CaSR), которая может снижать активность почечных наружных медуллярных калиевых каналов (РОМК) и котранспортера Na-K-Cl2 (NKCC2)

* Классификация синдрома Барттера: генные нарушения изменяют транспорт натрия хлорида и калия в толстой восходящей части петли Генле.

† Сокращенные названия белков: Barttin = бета-субъединица ClC-Ka и ClC-Kb; CaSR = кальций-чувствительный рецептор; ClC-Kb = базолатеральный хлоридный канал почки В; ClC-Ка = базолатеральный хлоридный канал почки А; NKCC2 = Na-K-2Cl канал; РОМК = просветный калиевый канал.

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