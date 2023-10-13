Подтипы синдрома Бартера*
Класс
Ген (белок) †
Возраст начала заболевания
Клинические симптомы
I
SLC12A1 (NKCC2)†
Антенатальный/неонатальный
Многоводие, недоношенность, гипокалиемия/алкалоз, полиурия, гиперкальциурия, нефрокальциноз
II
KCNJ1 (ROMK1)†
Антенатальный/неонатальный
Подобно типу I
III
CLCNKB (ClC-Kb)†
Позднее начало болезни (в детстве)
Подобно типу I, может быть менее тяжелым
У некоторых детей проявляется синдром Гительмана в виде генетических дефектов белка ClC-Kb в дистальных извитых канальцах и соединительных канальцах
Внутривенно
Сенсорно-невральная глухота у детей (BSND) (синдром Барттина)(Barttin)†
Антенатальный/неонатальный
Подобно типу I, нефрокальциноз менее распространен
Ассоциировано с нейросенсорной тугоухостью
IVb
CLCNKA (ClC-Ка)† и CLCNKB (ClC-Kb)†
Антенатальный/неонатальный
Аналогичен типу IV
Ассоциировано с нейросенсорной тугоухостью
V
CASR (CaSR)†
Позднее начало
Фенотип Барттер с низким/нормальным интактным уровнем паратиреоидного гормона, гипокальциемией, гиперкальциурией и нефрокальцинозом
Вследствие усиления функции кальций-чувствительных рецепторов (CaSR), которая может снижать активность почечных наружных медуллярных калиевых каналов (РОМК) и котранспортера Na-K-Cl2 (NKCC2)
* Классификация синдрома Барттера: генные нарушения изменяют транспорт натрия хлорида и калия в толстой восходящей части петли Генле.
† Сокращенные названия белков: Barttin = бета-субъединица ClC-Ka и ClC-Kb; CaSR = кальций-чувствительный рецептор; ClC-Kb = базолатеральный хлоридный канал почки В; ClC-Ка = базолатеральный хлоридный канал почки А; NKCC2 = Na-K-2Cl канал; РОМК = просветный калиевый канал.