* Классификация синдрома Барттера: генные нарушения изменяют транспорт натрия хлорида и калия в толстой восходящей части петли Генле. † Сокращенные названия белков: Barttin = бета-субъединица ClC-Ka и ClC-Kb; CaSR = кальций-чувствительный рецептор; ClC-Kb = базолатеральный хлоридный канал почки В; ClC-Ка = базолатеральный хлоридный канал почки А; NKCC2 = Na-K-2Cl канал; РОМК = просветный калиевый канал.