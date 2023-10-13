skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Подтипы макрофагов

Характеристики

M1

М2

Примеры активирующего агента

Липополисахарид

ИФН-гамма (цитокин, продуцируемый TH1-клетками)

ИЛ-4 и ИЛ-13 (цитокины, продуцируемые Th2-клетками)

Примеры цитокинов, продуцируемых

Провоспалительные цитокины (например, ФНО-альфа)

Иммуносупрессивные цитокины (например, ИЛ-10, ТФР-бета)

Другие функции

Запуск ответов TH1

Выраженное микробицидное действие

Устранение воспаления

Запуск ремоделирования ткани

ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ТФР = трансформирующий фактор роста; клетки Тх1 = Т-хелперы 1 типа; клетки Тх2 = Т-хелперы 2 типа; ФНО = фактор некроза опухоли.

По этим темам