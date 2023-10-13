Подтипы макрофагов
Характеристики
M1
М2
Примеры активирующего агента
Липополисахарид
ИФН-гамма (цитокин, продуцируемый TH1-клетками)
ИЛ-4 и ИЛ-13 (цитокины, продуцируемые Th2-клетками)
Примеры цитокинов, продуцируемых
Провоспалительные цитокины (например, ФНО-альфа)
Иммуносупрессивные цитокины (например, ИЛ-10, ТФР-бета)
Другие функции
Запуск ответов TH1
Выраженное микробицидное действие
Устранение воспаления
Запуск ремоделирования ткани
ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ТФР = трансформирующий фактор роста; клетки Тх1 = Т-хелперы 1 типа; клетки Тх2 = Т-хелперы 2 типа; ФНО = фактор некроза опухоли.