Подтверждающее исследование сыворотки крови для диагностики первичной надпочечниковой недостаточности (болезни Аддисона)
Метод
Результат
Плазменный АКТГ
Высокий (≥ 50 пг/мл [≥ 11 пмоль/л)
Уровень кортизола в сыворотке
Низкий (< 5 μг/дл [< 138 нмоль/л])
Тест стимуляции АКТГ
Субнормальный уровень (т. е. уровень кортизола на 30 минуте должен быть < 15-18 мкг/дл [< 414-497 нмоль/л] согласно анализу)
Продолжительный (24 часа) тест стимуляции АКТГ
Через 1 час уровень кортизола должен быть ниже среднего значения и не должен повышаться на протяжении следующих 24 часов
AКТГ = адренокортикотропный гормон.