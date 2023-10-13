skip to main content
MSD Manual LogoСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Подтверждающее исследование сыворотки крови для диагностики первичной надпочечниковой недостаточности (болезни Аддисона)

Подтверждающее исследование сыворотки крови для диагностики первичной надпочечниковой недостаточности (болезни Аддисона)

Метод

Результат

Плазменный АКТГ

Высокий ( 50 пг/мл [ 11 пмоль/л)

Уровень кортизола в сыворотке

Низкий (< 5 μг/дл [< 138 нмоль/л])

Тест стимуляции АКТГ

Субнормальный уровень (т. е. уровень кортизола на 30 минуте должен быть < 15-18 мкг/дл [< 414-497 нмоль/л] согласно анализу)

Продолжительный (24 часа) тест стимуляции АКТГ

Через 1 час уровень кортизола должен быть ниже среднего значения и не должен повышаться на протяжении следующих 24 часов

AКТГ = адренокортикотропный гормон.

AКТГ = адренокортикотропный гормон.

По этим темам