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Подвиды псориаза

Класс

Описание

Лечение и прогноз

Пустулезный стойкий акродерматит Аллопо

Пустулезный псориаз ограничивается поражением дистальных фаланг пальцев рук или ног, иногда только на одном пальце

При разрешении процесса происходит шелушение кожи и образуется корочка

Лечение: cистемные ретиноиды, аналоги витамина D3 (например, кальципотриол), кортикостероиды местного действия, системные иммунодепрессанты (например, биологические препараты, малые молекулы)

Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы

Эритродермический псориаз

Постепенное или внезапное диффузное покраснение, как правило, у пациентов с бляшечным псориазом (может быть первым проявлением эритродермического псориаза); типичные псориатические бляшки менее выражены или отсутствуют

Чаще всего вызывается неправильным использованием местных или системных кортикостероидов или светолечением

Лечение: системные иммунодепрессанты (например, метотрексат, циклоспорин, биологические препараты, малые молекулы) или интенсивная местная терапия, иногда в качестве стационарной терапии

Смолы, антралин и фототерапия могут усугубить состояние

Прогноз: хороший, если устранить триггерные факторы

Генерализованный пустулезный псориаз

Бурное начало в виде обширной эритемы со стерильными пустулами

Лечение: системные ретиноиды или метотрексат

Прогноз: если не лечить, может привести к летальному исходу из-за гиперсистолической сердечной недостаточности

Каплевидный псориаз

Внезапное появление многочисленных бляшек 0,5-1,5 см в диаметре; обычно на туловище у детей и молодых людей после стрептококкового фарингита.

Лечение: при необходимости антибиотики для лечения основной стрептококковой инфекции

Возможно местное и/или системное лечение после антибиотиков

Прогноз: отличный, часто со стойким выздоровлением

Может прогрессировать до бляшечного псориаза

Обратный псориаз

Псориаз в местах естественных складок кожи (паховых, ягодичных, подмышечных, подгрудных, задних ушных складках и на головке необрезанного половога члена)

Возможно образование трещин или борозд в центре или по краям пораженных участков кожи

Шелушение кожи может отсутстовать

Лечение: местные кортикостероиды с минимальной эффективной потенцией, с/без аналогов витамина D3 (например, кальципотриол)

Можно использовать 0,1% мазь такролимуса в случаях, которые не поддаются стандартному лечению

Смолы (деготь) и антралин могут вызывать раздражение

Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы

Псориаз ногтей

Точечные углубления (симптом наперстка) и бороздки на ногтях, расщепление края, обесцвечивание (симптом масляного пятна) и утолщение ногтей, с/без отслоения ногтевой пластины (онихолизис)

Может напоминать грибковую инфекцию ногтей

Проявляется у 30-50% пациентов с другими формами псориаза

Лечение: лучше всего отвечает на системную терапию иммунодепрессантами (например, биопрепараты, малые молекулы)

Для смелых или стойких пациентов возможно внутриочаговое введение в ногтевые складки кортикостероидов

Prognosis: Often unresponsive to treatment

Ладонно-подошвенный псориаз

Гиперкератозные, дискретные бляшки на ладонях и/или подошвах, которые часто сливаются

Лечение: системные ретиноиды, местные кортикостероиды, аналоги витамина D3 (например, кальципотриол), системные иммуносупрессанты (например, метотрексат, циклоспорин, биопрепараты, малые молекулы)

Прогноз:

Периодические ремиссии и рецидивы

Редко излечивается полностью, несмотря на лечение

Бляшковидный псориаз

Постепенное появление дискретных, эритематозных папул или бляшек, покрытых плотными, серебристыми, блестящими чешуйками

Высыпания могут исчезать и появляться спонтанно или соответственно воздействию провоцирующих факторов

Лечение: местные кортикостероиды с минимальной эффективной потенцией, с/без аналогов витамина D3 (например, кальципотриол)

Системные иммунодепрессанты (например, метотрексат, циклоспорин, биологические препараты, малые молекулы)

Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы

Ладонно-ладонный пустулез (пустулезный псориаз ладоней и подошв)

Постепенное появление глубоких пустул на поверхности ладоней и подошв

Обострения могут быть болезненными и приводить к инвалидизации

Типичные псориатические поражения могут отсутствовать

Лечение: системные ретиноиды или терапия псораленом с облучением ультрафиолетом А (ПУВА-терапия)

Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы

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