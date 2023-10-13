Подвиды псориаза
Класс
Описание
Лечение и прогноз
Пустулезный стойкий акродерматит Аллопо
Пустулезный псориаз ограничивается поражением дистальных фаланг пальцев рук или ног, иногда только на одном пальце
При разрешении процесса происходит шелушение кожи и образуется корочка
Лечение: cистемные ретиноиды, аналоги витамина D3 (например, кальципотриол), кортикостероиды местного действия, системные иммунодепрессанты (например, биологические препараты, малые молекулы)
Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы
Эритродермический псориаз
Постепенное или внезапное диффузное покраснение, как правило, у пациентов с бляшечным псориазом (может быть первым проявлением эритродермического псориаза); типичные псориатические бляшки менее выражены или отсутствуют
Чаще всего вызывается неправильным использованием местных или системных кортикостероидов или светолечением
Лечение: системные иммунодепрессанты (например, метотрексат, циклоспорин, биологические препараты, малые молекулы) или интенсивная местная терапия, иногда в качестве стационарной терапии
Смолы, антралин и фототерапия могут усугубить состояние
Прогноз: хороший, если устранить триггерные факторы
Генерализованный пустулезный псориаз
Бурное начало в виде обширной эритемы со стерильными пустулами
Лечение: системные ретиноиды или метотрексат
Прогноз: если не лечить, может привести к летальному исходу из-за гиперсистолической сердечной недостаточности
Каплевидный псориаз
Внезапное появление многочисленных бляшек 0,5-1,5 см в диаметре; обычно на туловище у детей и молодых людей после стрептококкового фарингита.
Лечение: при необходимости антибиотики для лечения основной стрептококковой инфекции
Возможно местное и/или системное лечение после антибиотиков
Прогноз: отличный, часто со стойким выздоровлением
Может прогрессировать до бляшечного псориаза
Обратный псориаз
Псориаз в местах естественных складок кожи (паховых, ягодичных, подмышечных, подгрудных, задних ушных складках и на головке необрезанного половога члена)
Возможно образование трещин или борозд в центре или по краям пораженных участков кожи
Шелушение кожи может отсутстовать
Лечение: местные кортикостероиды с минимальной эффективной потенцией, с/без аналогов витамина D3 (например, кальципотриол)
Можно использовать 0,1% мазь такролимуса в случаях, которые не поддаются стандартному лечению
Смолы (деготь) и антралин могут вызывать раздражение
Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы
Псориаз ногтей
Точечные углубления (симптом наперстка) и бороздки на ногтях, расщепление края, обесцвечивание (симптом масляного пятна) и утолщение ногтей, с/без отслоения ногтевой пластины (онихолизис)
Может напоминать грибковую инфекцию ногтей
Проявляется у 30-50% пациентов с другими формами псориаза
Лечение: лучше всего отвечает на системную терапию иммунодепрессантами (например, биопрепараты, малые молекулы)
Для смелых или стойких пациентов возможно внутриочаговое введение в ногтевые складки кортикостероидов
Prognosis: Often unresponsive to treatment
Ладонно-подошвенный псориаз
Гиперкератозные, дискретные бляшки на ладонях и/или подошвах, которые часто сливаются
Лечение: системные ретиноиды, местные кортикостероиды, аналоги витамина D3 (например, кальципотриол), системные иммуносупрессанты (например, метотрексат, циклоспорин, биопрепараты, малые молекулы)
Прогноз:
Периодические ремиссии и рецидивы
Редко излечивается полностью, несмотря на лечение
Бляшковидный псориаз
Постепенное появление дискретных, эритематозных папул или бляшек, покрытых плотными, серебристыми, блестящими чешуйками
Высыпания могут исчезать и появляться спонтанно или соответственно воздействию провоцирующих факторов
Лечение: местные кортикостероиды с минимальной эффективной потенцией, с/без аналогов витамина D3 (например, кальципотриол)
Системные иммунодепрессанты (например, метотрексат, циклоспорин, биологические препараты, малые молекулы)
Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы
Ладонно-ладонный пустулез (пустулезный псориаз ладоней и подошв)
Постепенное появление глубоких пустул на поверхности ладоней и подошв
Обострения могут быть болезненными и приводить к инвалидизации
Типичные псориатические поражения могут отсутствовать
Лечение: системные ретиноиды или терапия псораленом с облучением ультрафиолетом А (ПУВА-терапия)
Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы