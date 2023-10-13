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Повышенный риск суицида при психических расстройствах

Повышенный риск суицида при психических расстройствах

Психическое расстройство или состояние

Повышенный риск суицида (по сравнению с общей популяцией)

Пограничное расстройство личности

45,1 (СКС)

Нервная анорексия

31,0 у женщин (СКС)

Депрессия

19,7 (СКС)

Биполярное расстройство

17,1 (СКС)

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

16,4 у женщин, 8,8 у мужчин (СКС)

Употребление опиоидов

13,5 (СКС)

Шизофрения

12,9 (СКС)

Тревожные расстройства

3,3 (ОШ)

Нейрогенную булимию

7,5 у женщин (СКС)

Посттравматическое стрессовое расстройство

2,5 (ОШ)

ОШ (OR) = отношение шансов (отношение шансов суицида в группе с указанным расстройством к шансам суицида в общей популяции; шансы суицида в группе определяются как доля лиц, умерших от суицида, среди тех, кто не умер от суицида); СКС (SMR) = Стандартизированный коэффициент смертности (отношение числа наблюдаемых смертей от суицида в группе с указанным расстройством к ожидаемому числу смертей от суицида в общей референтной популяции)

Адаптировано из Chesney E, Goodwin GM, Fazel S. Risks of all-cause and suicide mortality in mental disorders: a meta-review. World Psychiatry. 2014;13(2):153-160. doi:10.1002/wps.20128

ОШ (OR) = отношение шансов (отношение шансов суицида в группе с указанным расстройством к шансам суицида в общей популяции; шансы суицида в группе определяются как доля лиц, умерших от суицида, среди тех, кто не умер от суицида); СКС (SMR) = Стандартизированный коэффициент смертности (отношение числа наблюдаемых смертей от суицида в группе с указанным расстройством к ожидаемому числу смертей от суицида в общей референтной популяции)

Адаптировано из Chesney E, Goodwin GM, Fazel S. Risks of all-cause and suicide mortality in mental disorders: a meta-review. World Psychiatry. 2014;13(2):153-160. doi:10.1002/wps.20128

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