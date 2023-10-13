Побочные эффекты экзогенных анаболических андрогенных стероидов
Вероятные или подтвержденные
Недостаточно подтвержденные
Дерматологические эффекты: у женщин – акне, алопеция, вирилизация, изменение голоса и гирсутизм,
Сердечно-сосудистые заболевания: гипертензия, гипертрофия левого желудочка, нарушение функции желудочков (систолической и диастолической), дислипидемия (снижение ЛПВП, повышение ЛПНП)
Эндокринные заболевания: подавление гонадной функции у мужчин (снижение количества сперматозоидов, атрофия яичек, субфертильность/бесплодие), гинекомастия, нарушения менструального цикла
Гематологические заболевания: эритроцитоз, тромбоэмболия
Печеночные заболевания: пелиоз печени, аденома
Заболевания опорно-двигательного аппарата: преждевременное закрытие эпифизов, разрывы сухожилий/связок
Нейропсихиатрические заболевания: (при высоких дозах) маниакальное или гипоманиакальное поведение, агрессивность, раздражительность, снижение полового влечения
Почечные заболевания: протеинурия, сниженная скорость клубочковой фильтрации, задержка жидкости
Заболевания сердечно-сосудистой системы: повышенный риск внезапной смерти у спортсменов
Заболевания мочеполовой системы: рак яичек, рак предстательной железы, гипертрофия предстательной железы
Печеночные заболевания: гепатокарцинома
Заболевания эндокринной системы: снижение толерантности к глюкозе, нарушение функции щитовидной железы
Нейропсихиатрические заболевания: когнитивные нарушения, выраженные расстройства настроения при низких дозах.
Почечные нарушения: очаговый сегментарный гломерулосклероз
ЛПВП = липопротеины высокой плотности; ЛПНП = липопротеины низкой плотности.
