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Побочные эффекты анаболических стероидов

Ясно выраженное

Сомнительное

Плохо выраженное

Эритроцитоз

Аномальная липидограмма (снижение ЛПВП, повышение ЛПНП)

Нарушения функции печени: печеночная пурпура, аденома

Расстройства настроения (при высоких дозах)

Андрогенные эффекты: акне, облысение, вирилизация и гирсутизм у женщин

Гонадная супрессия (снижение количества сперматозоидов, атрофия яичек)

Гинекомастия

Преждевременное закрытие эпифизов, разрывы сухожилий/связок

Тромбоэмболия

Женский псевдогермафродитизм

Гипертония и гипертрофия левого желудочка

Ухудшение гипертрофии предстательной железы или рак предсуществующая карцинома

Гепатокарцинома

Снижение толерантности к глюкозе

Повышенный риск внезапной смерти у спортсменов

Значительные расстройства настроения с низкими дозами

Яичко/рак простаты

Когнитивные нарушения

ЛПВП = липопротеинов высокой плотности; ЛПНП = липопротеинов низкой плотности; ГЛЖ =г ипертрофии левого желудочка.

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