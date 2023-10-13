Побочные эффекты анаболических стероидов
Ясно выраженное
Сомнительное
Плохо выраженное
Аномальная липидограмма (снижение ЛПВП, повышение ЛПНП)
Нарушения функции печени: печеночная пурпура, аденома
Расстройства настроения (при высоких дозах)
Андрогенные эффекты: акне, облысение, вирилизация и гирсутизм у женщин
Гонадная супрессия (снижение количества сперматозоидов, атрофия яичек)
Преждевременное закрытие эпифизов, разрывы сухожилий/связок
Женский псевдогермафродитизм
Гипертония и гипертрофия левого желудочка
Ухудшение гипертрофии предстательной железы или рак предсуществующая карцинома
Гепатокарцинома
Снижение толерантности к глюкозе
Повышенный риск внезапной смерти у спортсменов
Значительные расстройства настроения с низкими дозами
Когнитивные нарушения
ЛПВП = липопротеинов высокой плотности; ЛПНП = липопротеинов низкой плотности; ГЛЖ =г ипертрофии левого желудочка.