Пищевые рекомендации по профилактике немощи
Показатель
Описание
Обоснование
Средиземноморская диета
Потребление большего количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и меньше ультра-обработанных продуктов
Замена полезных жиров на менее здоровые жиры:
Возможно, замена части мяса бобовыми и фасолью
Менее полезные для здоровья жиры, такие как продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (например, масло, сыр, говядина, свинина, домашняя птица с кожей, некоторые готовые продукты, такие как крекеры)
Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Диета со сниженным содержанием натрия
Оптимальный уровень потребления неизвестен, но существуют некоторые доказательства, поддерживающие снижение потребления до 2,3 г в день
У некоторых людей снижает артериальное давление
Питание с высоким содержаннием кальция и добавки кальция
Для пожилых людей рекомендуемой дозой является 1200 мг в день (большинство рационов питания в Америке содержат только 500–700 мг в день)
Помогает поддерживать плотность костной ткани и снижает риск переломов
Достаточное потребление витаминов и минералов
В основном за счет употребления фруктов и овощей и здорового сбалансированного питания
Пищевые добавки, содержащие витамин D (не менее 600 МЕ/день для пациентов в возрасте ≤ 70 лет, 800 МЕ/день для пациентов в возрасте > 70 лет) для лиц со средним или низким потреблением кальция в рационе питания
Для лиц с дефицитом: консультация врача по вопросам пищевых добавок.
Витамин D предотвращает потерю костной массы
Витамин D в сочетании с кальцием может снизить частоту падений и переломов
Может предотвратить многие хронические заболевания
Диета, обогащённая клетчаткой
Наилучшим образом достигается через употребление фруктов и овощей, зерновых культур
Может предотвратить развитие рака толстой кишки
Благотворно влияет на количество липидов в сыворотке крови
Адекватное потребление белка в сочетании с физической нагрузкой
Оптимальный уровень потребления белка неизвестен, но некоторые данные свидетельствуют в пользу потребления 1,0–1,2 г/кг белка в день
Комбинация может замедлить возрастное снижение мышечной массы, силы и функции