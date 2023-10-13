skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Пищевые рекомендации по профилактике немощи

Показатель

Описание

Обоснование

Средиземноморская диета

Потребление большего количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и меньше ультра-обработанных продуктов

Замена полезных жиров на менее здоровые жиры:

  • Полезные для здоровья жиры, такие как жирная рыба (например, тунец, лосось, скумбрия, сельдь), оливковое масло, некоторые растительные масла (льняное, канола, соевое), льняное семя и грецкие орехи

  • Менее полезные для здоровья жиры, такие как продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (например, масло, сыр, говядина, свинина, домашняя птица с кожей, некоторые готовые продукты, такие как крекеры)

Возможно, замена части мяса бобовыми и фасолью

Менее полезные для здоровья жиры, такие как продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (например, масло, сыр, говядина, свинина, домашняя птица с кожей, некоторые готовые продукты, такие как крекеры)

Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Диета со сниженным содержанием натрия

Оптимальный уровень потребления неизвестен, но существуют некоторые доказательства, поддерживающие снижение потребления до 2,3 г в день

У некоторых людей снижает артериальное давление

Питание с высоким содержаннием кальция и добавки кальция

Для пожилых людей рекомендуемой дозой является 1200 мг в день (большинство рационов питания в Америке содержат только 500–700 мг в день)

Помогает поддерживать плотность костной ткани и снижает риск переломов

Достаточное потребление витаминов и минералов

В основном за счет употребления фруктов и овощей и здорового сбалансированного питания

Пищевые добавки, содержащие витамин D (не менее 600 МЕ/день для пациентов в возрасте ≤ 70 лет, 800 МЕ/день для пациентов в возрасте > 70 лет) для лиц со средним или низким потреблением кальция в рационе питания

Для лиц с дефицитом: консультация врача по вопросам пищевых добавок.

Витамин D предотвращает потерю костной массы

Витамин D в сочетании с кальцием может снизить частоту падений и переломов

Может предотвратить многие хронические заболевания

Диета, обогащённая клетчаткой

Наилучшим образом достигается через употребление фруктов и овощей, зерновых культур

Может предотвратить развитие рака толстой кишки

Благотворно влияет на количество липидов в сыворотке крови

Адекватное потребление белка в сочетании с физической нагрузкой

Оптимальный уровень потребления белка неизвестен, но некоторые данные свидетельствуют в пользу потребления 1,0–1,2 г/кг белка в день

Комбинация может замедлить возрастное снижение мышечной массы, силы и функции

По этим темам