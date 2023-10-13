Пероральные тиазидные диуретики при гипертонии у детей
Лекарственный препарат
Дозировка
Некоторые побочные эффекты
Примечания
Хлорталидон
Начальная доза: 0,3 мг/кг 1 раз в день, до максимальной дозы 2 мг/кг или 50 мг 1 раз в день
Распространенные побочные эффекты: головокружение, гипокалиемия, повышение уровня глюкозы в крови, алкалоз
Тяжелые побочные эффекты: сердечные аритмии, холестатическая желтуха, панкреатит
Противопоказания включают терминальную стадию почечной недостаточности и анурию.
Поскольку хлорталидон имеет более длительную продолжительность действия, он может быть лучшим вариантом при лечении хронической гипертензии, поскольку однократный суточный прием может помочь в соблюдении режима лечения.
Хлоротиазид и гидрохлоротиазид обычно назначают 2 раза в день из-за их более короткой продолжительности действия.
Хлоротиазид
Для детей < 2 лет: начальная доза 10 мг/кг 1 раз в день или 5 мг/кг 2 раза в день (максимальная начальная доза 20 мг/кг) до максимальной дозы 375 мг 1 раз в день (или 175 мг 2 раза/день)
Для детей 2–12 лет: начальная доза 10 мг/кг 1 раз в день или 5 мг/кг 2 раза в день, до максимальной суточной дозы 20 мг/кг (не более 1000 мг) 1 раз в день (или 10 мг/кг или 500 мг 2 раза в день)
Гидрохлоротиазид
Для детей ≥ 6 месяцев: начальная доза 1 мг/кг 1 раз/день или 0,5 мг 2 раза в день, до максимальной суточной дозы 2 мг/кг (не более 37,5 мг) 1 раз в день (или 1 мг/кг или 18 мг 2 раза в день)