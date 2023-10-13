Пероральные препараты, применяемые при недержании мочи у детей*
Медикаментозное лечение
Некоторые побочные эффекты
Дисфункции мочеиспускания при дневном недержании (гиперактивность мочевого пузыря)
Оксибутинин
Спутанность сознания, головокружение, повышение температуры, покраснение, запоры, сухость во рту
Толтеродин
Запоры, приливы, сухость во рту
Солифенацин
Запор, сухость во рту, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, помутнение зрения
Дарифенацин
Запор, сухость во рту, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, помутнение зрения
Мирабегрон
Головная боль, желудочно-кишечные проявления, назофарингит, гипертония
Энурез
Десмопрессин (DDAVP)
Интраназальное применение десмопрессина больше не рекомендуют из-за риска гипонатриемии разведения
Имипрамин
Редко - смерть†
Возможны: нервозность, изменения личности, нарушение сна, нарушения ритма сердца‡
С учетом соотношения риска и пользы препарат должен применяться только в случаях, резистентных к терапии
* Эти препараты в основном используют в качестве 2-й линии терапии. Лечение основного заболевания и поведенческую терапию следует применять в первую очередь.
†Есть данные о случаях внезапной смерти неясной этиологии. Этот препарат в настоящее время используется редко.
‡ Необходимо провести ЭКГ с целью определения удлинения интервала QT и/или изменения интервала QT (QTc), что является противопоказанием к назначению имипрамина.