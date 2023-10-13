Пероральные препараты для детей с бессимптомной тяжелой гипертонией
Класс препаратов
Дозировка
Побочные действия
Примечания
Клонидин (альфа-агонист центрального действия)
Для детей < 12 лет используйте дозировку, основанную на весе: начальная доза 2–5 мкг/кг каждые 6–8 часов с коррекцией до 10 мкг/кг; максимальная доза может вводиться до 4 раз в день
Для детей ≥ 12 лет применяйте фиксированную схему дозирования: 0,1 мг 2 раза в день, увеличивая на 0,1 мг в день по мере необходимости до 0,4 мг 2 раза в день
Выраженная сонливость, усталость, головокружение, сухость во рту
Клонидин не следует резко отменять.
Гидралазин (вазодилататор)
Начальная доза 0,25 мг/кг каждые 6–8 часов увеличивается по мере необходимости до максимума 25 мг каждые 6 часов
Тахикардия, головная боль
Гидралазин имеет переменный период полураспада, который детерминирован генетически.
Детям с дисфункцией почек необходима коррекция дозы.
Исрадипин (блокатор кальциевых каналов)
Начальная доза от 0,05 до 0,1 мг/кг каждые 6–8 часов до 5 мг, с использованием капсул немедленного высвобождения
Распространенные побочные эффекты: приливы, периферические отеки
Тяжелые побочные эффекты: ангионевротический отек
Исрадипин вызывает гиперреакцию у пациентов, принимающих противогрибковые препараты из группы азолов.
Миноксидил (прямой вазодилататор)
0,1–0,2 мг/кг 1 раз в день до 10 мг (может увеличиваться каждые 8–12 часов)
Распространенные побочные эффекты: головокружение, длительная гипотензия, задержка жидкости
Тяжелые побочные эффекты: сердечная недостаточность, отек легких, синдром Стивенса-Джонсона
Миноксидил является наиболее мощным пероральным вазодилататором с очень большой продолжительностью действия, его эффекты трудно обратимы.
Миноксидил противопоказан при остром инфаркте миокарда или феохромоцитоме.
Этот препарат вызывает выраженную рефлекторную тахикардию и задержку жидкости, поэтому может потребоваться применение бета-блокаторов и диуретиков.
Детям с дисфункцией почек необходима коррекция дозы.